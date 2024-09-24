黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇

中秋短假期剛剛結束，國慶長假又將到來，旅遊概念股當炒。據文化和旅遊部數據中心測算，2024年中秋假期，全國國內遊客出遊總花費較2019年同期增長8%，預期國慶假期消費數據有望進一步回升。攜程發布「2024國慶旅遊預測報告」顯示，預訂數據顯示入境遊訂單增長60%，去哪兒數據則顯示，截至9月19日，國慶期間出境機票預訂量實現同比翻倍。不過，數據亦顯示，在宏觀經濟不穩定，消費降級的大趨勢下，國內機票和酒店價格有所回落。

攜程此前公布第二季度業績，勝市場預期。營收增長13.56%，達127.72億元（人民幣，下同）。第二季度淨利潤同比增507.45%，實現淨利潤38.33億元。經調整EBITDA為44億元。其中，第二季度出境酒店和機票預訂已全面恢復至2019年疫情前100%水平，增速超出行業平均水平20至30個百分點。暑期出境機票和酒店預訂量達2019年水平的110%至120%，勝於同業。雖然國內消費環境仍不明朗，但攜程在國際出遊領域的領導性地位及出境業務的復蘇，可彌補國內機票酒店價格下行的影響。預期第三季度攜程的收入仍可維持雙位數增幅，利潤率可維持穩定。國慶出境遊數據有望對攜程股價帶來正面利好，暫上望450元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]