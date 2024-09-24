劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合

推廣傳統工藝減碳

1.環境角度（Environmental）的融合：

a. 永續資源管理：企業在生產過程中，可以採用非遺中的傳統知識和技術，如古代農業的節氣種植、水資源管理等，以實現更環保和可持續的資源利用。

b. 減少環境影響：一些傳統手工藝，如編織、陶瓷等，可能採用更少的能源和更環保的材料，企業可以支持和推廣這些工藝，減少生產過程中的碳足跡。

c. 生態保育：企業可以參與保護那些與非遺密切相關的自然環境和生態系統，例如，保護特定的傳統藥材生長地，從而促進生物多樣性的保護。

2. 社會角度（Social）的融合：

a. 文化傳承：企業可以透過投資和支持非遺項目，幫助保護和傳承傳統文化，如資助傳統節日、民間藝術和手工藝等。

b. 社區參與及賦權：企業可以與當地社區合作，支持非遺相關活動，增強社區成員的參與感和歸屬感，同時提升社區成員他們的技能和收入。

c. 教育與培訓：企業可以與非營利組織合作，支持非遺教育項目，如在學校中開展非遺課程，或為青年提供手工藝培訓。

3.公司治理角度（Governance）的融合：

a. 責任與透明度：企業應在其ESG報告中明確提出非遺保護的目標和進展，確保相關活動的透明度和責任性。

b. 合規性與道德採購：企業在供應鏈管理中，應確保與非遺相關的產品和材料採購符合道德和社會責任標準。

c. 治理結構：企業可以在其治理結構中設置專門的委員會或職位，負責監督和管理非遺相關的專案和活動。

實踐融合五大步驟

在實踐上，大體可規劃以下步驟：

1. 評估與識別：企業首先需要辨識與其業務相關的非遺元素，並評估其在ESG策略中的作用和潛力。

2. 建立合作關係：與政府機構、非營利組織、社區和專家建立合作關係，共同進行非遺保護計劃。

3. 制定策略和目標：在ESG架構下，制定具體的非遺保護策略和可衡量的目標。

4. 實施和監測：將非遺保護措施融入企業的日常運營，並定期監控和評估其影響。

5. 報告與溝通：透過年度ESG報告或其他溝通管道，向持份者及公眾人士報告非遺保護的成績和挑戰。

總括而言，透過非遺融合這種方式，企業不僅能夠為保護文化遺產做出貢獻，還能在實現商業成功的同時，提升其社會責任感和永續發展能力。往後筆者會分享一些成功案例。

亞洲金融科技師學會認證金融科技師 粵港澳大灣區慈善基金董事

[劉國俊 全民造ESG]