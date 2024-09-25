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券商唱淡購永輝 名創優品挫24％

【明報專訊】名創優品（9896）周一晚宣布，斥資62.79億元人民幣向惠康母企牛奶國際（DFI）及京東（9618）等收購永輝超市（滬：601933）29.4%股權，將以內部財政資源及外部融資支付。完成收購後，名創將成為永輝超市第一大股東，將與永輝超市攜手向品質零售模式轉型。大行看淡交易的效益，富瑞大削目標價逾半，名創股價一度洗倉式下瀉近四成。

稱內地線下超市臨20年一遇機會

名創優品美股（美：MNSO）周一美股晚已急跌16.7%，昨日港股最多更跌近四成至20元，見19個月低位，為上市以來最大單日跌幅；收市報25.05元，仍跌23.86%，成交23.37億元。如完成交易，京東於永輝持股量將降至29.4%，京東昨股價收市升10.2%至124.6元；永輝超市更升停牌，停牌前報2.48元人民幣，升10.2%。

名創優品創始人葉國富在電話會議解釋，認為內地線下超市正面臨着20年一遇的機會，零售集團胖東來為永輝改造的門店業績大幅改善，認為永輝有巨大的潛力從中脫穎而出。他又指出，收購不會影響名創未來5年的計劃，將會繼續堅持發展戰略目標，通過改善資產負債表，利用現有的現金和融資能力，抓住新市場機會。此外，集團計劃通過多種渠道籌集資金，預計可從商業銀行等外部渠道獲得不低於交易金額60%的低成本融資，即約人民幣40億元。

富瑞指出，今次收購將由內部資源提供現金，雖然理解名創優品大股東對改造線下零售業務的熱情，但認為集團仍處於高速增長階段，應投資在自身產能，尤其是在海外市場開店。該行續稱，今次收購將消耗名創優品大部分淨現金，相信投資者寧願集團選擇派發更高股息或回購使用有關淨現金。

富瑞表示，雖然看好名創優品的原有業務，但仍決定下調名創優品評級由「買入」降至「持有」，港股目標價由61.9港元大削至29.1港元，美股目標價由31.86美元降至14.91美元。