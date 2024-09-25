標普：港銀商業地產信貸風險可控

稱中小型銀行面臨較大壓力

與全球相比，標普指香港的銀行系統風險相對較小，在該行10個銀行業國家風險評估（BICRA）組別中，香港銀行業分類在第二低風險的組別。

標普稱，本港大型銀行通常在有擔保貸款擁健康的抵押水平，估計佔本地商業地產敞口60%至70%。這些貸款的平均貸款價值比率（LTV）為50%至55%，雖然物業價值持續重估或導致銀行的LTV比率增加，但以上比率為物業價格顯著下跌提供緩衝。

無擔保敞口方面，香港商業地產信用質量也可能保持可控，因為借款人主要是擁有強大資產負債表和多元化現金流的大型企業集團，不過擁有大量商業地產敞口的中小型銀行可能會面臨資產質素和財務表現的壓力。截至2024年6月底，主要銀行的香港商業地產敞口平均佔其總客戶貸款的8%至9%。

本港銀行的住宅按揭貸款資產質量應保持健康，標普估計2024年香港住宅房價將下跌5%至10%，預期明年將保持平穩，本港利率料從今年第四季開始更明顯地下降，應會支持樓價穩定。

內房貸款方面，標普預期的本港銀行相關的信用損失將在今明兩年下降，過去兩至三年，銀行一直在實施措施以降低內房敞口並建立額外的撥備。金管局也密切監控內地相關貸款，強而有力的銀行監管和積極監管的良好記錄，支持香港銀行的制度框架，本港銀行業具有適度的風險偏好、穩定的競爭格局，以及主要由客戶存款支持的資金結構。