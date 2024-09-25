國泰明年4月開通飛達拉斯客運

往返北美客運航班增至108對

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示：「達拉斯沃斯堡國際機場是全球其中一個最繁忙機場，顧客透過國泰航空的代碼共享或其他航班，可轉機前往美國國內190個目的地，以及中南美洲的11個城市，進一步加強香港與北美、以至『一帶一路』倡議沿線國家的聯繫」。往來達拉斯的航班，更已開始接受預訂，國泰將以最新型空中巴士A350-1000航機營運。

目前國泰航空每周運作88對往來波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約、三藩市、多倫多和溫哥華的北美航班。隨着明年4月新開辦往返達拉斯的服務，連同每日3班分別往返香港至紐約、三藩市及洛杉磯，以及每日各1班往返香港至波士頓及芝加哥的航班服務，及持續增強加拿大網絡，每日運作兩班往返香港至溫哥華及每周13班往返多倫多的航班，因此往返北美航班將自5月起，增至每周108對。

同時，新航線亦與國泰貨運現時經安克雷奇前往達拉斯的貨機服務相輔相成。為應對航空貨運旺季的需求增長，國泰貨運今個月起亦每周額外運作5對貨機航班，使往返北美的貨機航班增至每周多達37班。