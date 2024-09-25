金融中心排名 港返第三贏星洲 許正宇：反映擁制度優勢 引領巿場革新

明報記者 蕭嘉聰

香港早前在第32至35期的《全球金融中心指數》報告中，均排名第四，而紐約、倫敦和新加坡則排行前三位。而是次報告提到，超過20%受訪者認為地緣政治風險是最重要的主要挑戰；分別15%和14%受訪者認為來自其他中心的競爭和監管要求是最主要挑戰。

人力資本排第三 營商環境排第四

報告按五大類別「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」、「金融業發展水平」、「聲譽及綜合」設有150項指標，由從事金融或專業服務領域受訪者對121個金融中心評分。香港在人力資本方面表現最佳，排名第三；營商環境、基建及聲譽及綜合均排名第四；金融業發展水平就排行第八。

財政司長陳茂波於社交媒體撰文，指香港作為全球領先金融中心的實力一直持續提升，朝着更高水平發展方向推進。財經事務及庫務局長許正宇表示，最新結果反映香港擁有制度優勢，政府先後推出多項政策措施，改革股票市場、促進綠色金融、建立虛擬資產規管框架，在創新金融服務方面力求突破，引領巿場革新，這些努力均獲得國際認可。

躋身十大金融科技中心

政府發言人表示，香港在多個金融行業領域的排名亦顯著上升，包括投資管理、保險業等，當中投資管理更是第一位。此外，報告評估各個金融中心的金融科技水平，香港的排名上升5位至第9位，躋身十大金融科技中心之列。

發言人續指出，本港的資產及財富管理業務蓬勃，去年底管理的資產規模按年增長約2%至超過31萬億元，淨資金流入接近3900億元，按年大增超過3.4倍。此外，港家族辦公室業務發展趨勢良好，「新資本投資者入境計劃」自3月推出後持續反應熱烈，至今接獲申請逾550宗，預計可為香港帶來的投資金額超過165億元。