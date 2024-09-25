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港出口商對前景仍樂觀 貿發局：降準增信心

標籤：經濟

【明報專訊】香港貿發局公布第三季出口信心指數顯示，雖然香港出口商對業務前景的信心較第二季稍微回落，但整體仍然樂觀，預示着本港出口短期內將以溫和步伐持續增長。

根據調查結果，整體現狀指數上升1點至52.6（高於50顯示當前業務有改善），反映銷售及新訂單表現強勁、單價上升，以及採購活動增加。整體預期指數下跌2.9點至51.4（指數高於50顯示短期前景看漲，態度樂觀），但同樣繼續處於擴張區間。指數下降主要在於貿易價值預期指數下跌8.5點至51.7，反映貿易商料升幅將變得溫和。不過，銷售及新訂單預期指數為54.6，而採購預期指數則為55.4，可見貿易商對銷售及新訂單的前景依然樂觀，並將繼續增加採購活動。

維持今年升9%至11%預測

談及美聯儲減息及內地將下調存款準備金率0.5個百分點對香港出口的影響，貿發局研究總監范婉兒指出，減息有助於降低企業的生產及借貸成本，但通常需要3至6個月才能反映到實體經濟。而美聯儲減息及內地降準相信可以增加市場信心，但具體效果要至明年才會反映出來，料對今年第四季出口數字的影響較輕微或甚至無影響。她又指出，貿發局維持對今年全年出口增長介乎於9%至11%的預測，主要由於去年第四季度香港出口數字基數較高。貿發局出口信心指數旨在評估香港貿易商的短期出口前景。信心指數調查每季進行，邀請來自六大主要行業的500多位香港貿易商參與。