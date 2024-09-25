Avolta向新創建購Free Duty全部股權

Avolta表示，這項交易讓其有機會接觸1.5億旅客，並將區域銷售額增加2.5億元瑞士法郎，進一步強化其在亞太地區的定位。

Avolta指出，今次交易完成，則尚需符合買賣協議中概述的慣例先決條件。

港銷售點增逾倍 年接觸1.5億旅客

交易完成後，Avolta在亞太區的收入將增加2.5億元瑞士法郎，其在該地區將擁有340多家商店組合，遍佈10個國家。

新收購的Free Duty商店將受益於近期宣布放寬自香港、澳門進境內地居民旅客的免稅額度，從5000元人民幣提高3倍至1.5萬元人民幣。

Avolta首席執行官Xavier Rossinyol表示，Free Duty是香港旅遊零售市場中非常成功的企業，隨着賣方改變其投資組合策略，他們在適當時機以具吸引力的條件收購。

該公司亞太區總裁兼首席執行張蘇芝敏表示，透過此次策略性收購，他們在香港的銷售點將增加超過一倍，更重要的是，現在每年接觸近1.5億人次旅客。

新創建聯席行政總裁何智恒則指出，這項交易展現出新創建集團持續優化其業務組合，並為股東們釋放資產價值而作出的努力。他深信Avolta集團將為Free Duty及其團隊提供成長機會，並衷心感謝Free Duty團隊多年來的貢獻。