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內地穩經濟利需求 銅價兩個月高 油價曾升逾2% 鐵礦石漲6%

【明報專訊】中國推出多項政策穩定經濟，憧憬有利原材料需求，刺激原油、鐵礦石等多種商品價格上升，銅價更創超過兩個月高位。但美國公布經濟數據差過預期之後，油價升幅收窄。

油價周二曾升逾2%，紐約期油升穿每桶72美元，布蘭特期油高見每桶75美元水平。有分析認為，中國加碼寬鬆某程度上消除油價進一步下滑的風險，加上中東局勢持續緊張，以色列與黎巴嫰軍事衝突加劇，單日近500人死亡，是2006年以來最嚴重，而且再有颶風威脅美國墨西哥灣原油開採，短期都有利油價，但中長線要視乎中國有否財政政策配合直接刺激內需。

基本金屬亦明顯做好，新加坡掛牌的鐵礦石價格曾大幅上漲6%，大連鐵礦石期貨主力價格曾升近5%，一度突破每噸700元人民幣，升幅是逾1年來最大。

歐美奢侈品及礦業股做好

倫敦期銅曾升超過2.5%，突破每噸9800美元，是7月中以來最高。鋅和鋁價都一度升逾1%。

倫敦金屬交易所統計，截至上周五，對冲基金等投資者的期銅淨長倉合約升至逾6.9萬張，是兩個多月以來最看好後市。

憧憬內地消費力重臨，歐美奢侈品和礦業股亦向好，例如LVMH、愛瑪仕（Hermes）、Gucci母公司開雲集團（Kering）和必和必拓（美：BHP）升幅介乎3%至5%。

但美股高位遇阻力，三項主要指數周二高開後曾倒跌，道指早段曾升110點至42,200點以上、再創新高，但之後升幅全數蒸發，標普500指數一度失守5700點，納指曾跌穿17,900點。

上周投票反對減息0.5厘的聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）周二強調，通脹仍明顯高於2%目標，太快減息或釋放閒置需求和資金，重新推高物價，認為減息幅度應較小。

美消費信心跌幅3年最大

但美國經濟數據疲弱，經濟諮商會消費信心指數9月大跌6.9至98.7，是5個月最低，亦遠遜預期104，跌幅更是3年來最大，主要受就業信心轉弱影響。市場曾估計下次11月初議息時再減息0.5厘機會達50%。

澳洲央行周二議息後維持利率於4.35厘的12年高位，重申需要維持貨幣政策足夠緊縮以確保通脹回落，示意不急於減息，但表明短期不再考慮加息，措辭較上次議息時略為溫和。澳元一度升至近68.7美仙的今年高位，但之後升幅明顯收窄。

日本央行行長植田和男同日就表明，有充足時間觀察金融市場和環球經濟狀况，希望等待公布10月服務業價格數據，再分析核心通脹是否持續超出2%目標，才判斷下一步貨幣政策，強調沒有預設利率路徑，暗示最快12月才再考慮加息。日圓匯價曾回落0.5%，逼近144.7兌一美元，是3星期低位。

（綜合報道）

[國際金融]