波音提加薪30% 工會未滿意

促最遲周五決定接受否

波音周一提出員工未來4年合共加薪30%，較最初建議加幅高5個百分點，不再取消年度花紅，增加退休儲蓄計劃的僱主供款，若員工接受，額外獎金加倍至6000美元，同時繼續承諾在西雅圖廠房建立新款飛機生產線。公司形容是終極方案，要求工會最遲周五決定是否接受。

工會批評有關方案沒有他們參與，波音直接通知員工和公布方案的做法有分化之嫌，內容亦未能全面回應在退休安排、薪酬等訴求。而且數天內亦難以安排3.3萬名員工會員投票決定是否接受，但日內將向會員調查對方案的看法，再考慮下一步行動。工會原本要求4年加薪40%。

停產若持續

信貸評級將降至垃圾級

愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）周二透露，波音示意罷工或於1個月內完結，但預計飛機交付在復工後仍要再延誤兩至三星期。

波音員工本月13日否決工會與資方的加薪共識，開始罷工，令原本受飛機安全質素問題困擾，每月消耗10億美元資金的營運狀况進一步惡化。評級機構已警告若持續停產，或將波音信貸評級降至垃圾級別。

（綜合報道）

[國際金融]