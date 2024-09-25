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FT：恒生摩通助俄軍團轉帳 疑不知情

【明報專訊】恒生銀行（0011）和摩根大通（美：JPM）可能在不知情之下，為俄羅斯瓦格納（Wagner）軍團已故創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）提供轉帳服務，有間接協助該軍團在非洲擴張、侵犯人權之嫌。

《金融時報》周二引述美國智庫進階國防研究中心（C4ADS）獲取的發票顯示，普里戈任控制的蘇丹礦業公司Meroe Gold於2017年曾通過恒生銀行，向一間中國公司支付柴油發動機和零件的款項；同年8月則通過摩通向一名中國賣方付款。

匯控：堅定打擊金融犯罪

報道指出，Meroe Gold是由瓦格納軍團幕後操控的公司，沒有證據顯示兩間銀行知道交易背後實際與瓦格納軍團有關。

美國早於2016年制裁普里戈任，但到2018年才將Meroe Gold列入制裁名單，指控是由普里戈任控制，協助他掠奪蘇丹資源以獲取個人利益，意味兩宗轉帳發生期間，該公司未被制裁。

恒生大股東匯豐控股（0005）拒絕回應有關交易，但強調堅定打擊金融犯罪，維護環球金融系統廉潔，已大力投資建立有效內部控制框架消除風險。摩通就回應，根據有限資訊，找不到與有關交易相符的紀錄。

C4ADS認為交易反映，若非瓦格納軍團能利用國際金融系統，未必可以在非洲站穩陣腳。普里戈任不滿俄羅斯在烏克蘭的軍事部署，去年發動兵變失敗後不久墮機身亡。

（綜合報道）

[國際金融]