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姜靜：經濟復蘇或遇阻 不利歐元

【明報專訊】上周美聯儲議息結果揭盅，減息幅度直追歐央行（分別在6月和9月減息兩次，共50個基點），加上多名歐央行官員表態支持謹慎減息，歐元兌美元受提振，上試8月時高位1.1202。然而，市場對歐元的前景依然保持謹慎，尤其在歐元區經濟復蘇面臨阻力，且法國政局未穩的背景下。

9月歐元區（包括法國和德國）製造業和服務業PMI初值顯著弱於預期，後者跌至2月以來最低的50.5，反映巴黎夏季奧運會結束後服務業活動明顯放緩。另外，歐央行早前下調歐元區2024年至2026年的經濟預測0.1個百分點，央行估計私人消費及投資增長將弱於6月時的預測。經濟龍頭德國的表現亦持續欠佳，上周德國央行報告稱，因製造業深度衰退，投資低迷，德國經濟本季可能再次萎縮。此外，歐元區持續面對結構性經濟問題，例如人口老化、出口競爭力下降等。

另一個拖累歐元的因素，是法國仍動盪的政局。新組成的法國政府內閣由於缺乏政黨支持，施政面對重重困難。現時政府最棘手的問題是草擬2025年《財政預算案》，總理Barnier曾警告法國的財政狀况非常嚴重，但任何削減開支和增加稅收的建議都有可能引發政黨和民衆不滿，甚至有機會面臨不信任動議的挑戰。反映對政局的擔憂，法國10年期國債與德國同期國債的利差自9月中開始正悄悄拉升，目前在78個基點附近，為8月初以來最高。歐元區的經濟前景遜於其他主要經濟體，未來減息步伐和幅度或較大，疊加區內政局未穩，因此歐元短期內的回調風險不容忽略。反觀英國經濟復蘇步伐穩健、英央行持較鷹派立場，筆者所在的研究團隊認為，可通過做多英鎊來表達看跌歐元的觀點。隨着英國與歐元區經濟前景分化、貨幣政策分歧擴大，歐元兌英鎊有機會延續跌勢。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]