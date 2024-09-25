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基金特區：尚渤：美減息利亞洲新興市場 普徠仕料東盟市場受惠 將跟降利率

【明報專訊】美國聯儲局上周減息半厘，正式步入減息周期。有基金界人士預期，減息可助美國經濟避過嚴重經濟衰退，並使美元匯價稍回軟，利好個別新興市場表現，如東盟市場可望受惠。尚渤投資管理固定收益主管Christian Hoffmann表示，多年來聯儲局一直透過公開言論，清晰地向市場傳達其意向，惟本月會議的準備並不理想，導致會議前市場對減息25點子或50點子的預期幾乎各佔一半，再加上是次會議上的反對票，反映聯儲局顯然不僅在「做得太多」與「做得太少」之間掙扎，還對市場信號，甚至更微妙的政治形象，以及歷史遺留問題方面做討論，故數周後發布的會議紀錄值得仔細閱讀。

對於聯儲局是次減息半厘，Hoffmann續指出，鮑威爾早在Jackson Hole全球央行年會上發表鴿派言論，當時已將減息決策重點置於勞動市場降溫，該次會議後的經濟數據幾乎沒有改變，因此認為局方是次行動符合鮑威爾早前言論的基調，並認為聯儲局確有需要於這個時間點減息。基於美國經濟確實開始步向衰退，回顧自1958年至今的多個加息周期，由聯儲局第一次加息至經濟出現衰退的平均間距約為10個季度（見表），而是次加息周期至今約經歷了9個季度，這解釋為何加息初期美國經濟優於大部分人士的預期，而最近經濟狀况稍轉弱，隨着通脹回落，減輕了美聯儲需要維持高息的壓力。

投資者分散風險 紛投放至新興市場

Hoffmann提醒，距聯儲局下次會議的七周內，將經歷美國大選，及有多項重要的經濟數據釋出，將成市場焦點，尤其是在經濟環境迅速變化的情况下，其間的不確定性，市場對減息預期的轉變，或會導致市場波動。事實上，有今年8月市場大幅波動的前車可鑑，加上美股估值已屆偏高水平，近期不乏投資者選擇減持部分美股，並將所獲資金投放至估值具上升空間的新興市場，以分散投資風險。

尚渤投資管理投資組合經理兼董事總經理Josh Rubin指出，美國減息將利好部分新興市場的經濟表現，以亞洲的新興市場為例，不少亞洲國家的出口可望受惠於美國需求，只要減息能夠維持美國經濟穩定，或令美國經濟僅出現輕度衰退；同時美國減息也為亞洲央行提供更多減息空間，如最近印尼央行便已開始減息，預期未來將有更多亞洲央行加入減息周期，實質利率下降有助帶動區內內需消費；再者新興市場貨幣有望受惠於已發展經濟體減息。

東盟對海外直接投資吸引力看升

普徠仕投資組合專家Rob Secker也認為，儘管聯儲局減息，對亞洲（除日本外）的各市場影響因國家而異，惟影響主要來自美國，尤其是減息導致美元走軟的次級效應，而市場對美國減息半厘的決定，雖已消化了部分，但認為未來數季亞洲（除日本外）股市仍處於有利位置，其中又以東盟地區最為受惠，基於參考過去的歷史，因利率的差異，東盟經濟對美國利率的敏感度向來偏高。

Secker續稱，近年美國利率較高，加上美元走強，導致東盟地區對海外資金的吸引力下降，未來美國利率逐步降低，有望提升東盟地區對海外直接投資的吸引力；其次目前東盟地區的通脹已受控，相關國家毋須維持高利率以捍衛匯率，當聯儲局開始減息，東盟地區的央行將跟隨，貨幣條件放寬和經濟走強，料將利好於區內銀行，因與已發展市場不同，東盟的按揭和貸款利率不會隨利率變化而大幅改變，銀行賺取的淨息差一直相對較高，而銀行往往是相關市場中最大的公司，因此有助於提升指數層面的市場表現。

至於亞洲其他地區，Secker指出，美國利率變化的影響或不及東盟地區顯著，以印度為例，當地過去受益於美國較低的利率和疲弱的美元，但鑑於近年印度經濟出現結構性改善，推動印度股市的因素轉為國內需求，相關影響或已改變；至於中國方面，仍處於去槓桿過程，意味貨幣政策可能不如過往周期般有效，然而美元走弱確實將為人民銀行提供更多靈活性，如可利用調整利率作調控經濟的工具，而韓國股市的走向或將更取決於該國實施「企業價值提升計劃」的成效。

明報記者 劉敬華

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