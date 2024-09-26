新創建申易名周大福創建

【明報專訊】新創建（0659）控股權去年正式歸周大福企業後，該集團在昨天執行董事兼聯席行政總裁鄭志明主持全年業績發布會時宣布，董事會通過申請將公司改名周大福創建。他說是次公司改名，體現整體股權架構更加完整，緊扣周大福集團整體未來方向，冀將來多些協調及協同效應。是次改名仍有待11月份股東大會通過後，才會落實。
隨着新創建部署改名，鄭志明稱將來凡有用「新創建」品牌的附屬公司均隨之改名，並統一新名稱。執董兼聯席行政總裁何智恒補充，旗下企業改名與否，也要看企業本身是否有自己品牌而定。現時新創建聚焦公路、保險及建築多項主業，並集中在內地及本港投資。鄭志明指會留意有什麼比較「火」的產業，如人工智能或數據中心等。他又形容設施管理業務表現穩定，將來有否併購會適時公布。
隨着新創建旗下周大福人壽壯大，對於將來會否獨立上市，鄭志明說，將來什麼都有可能。建築業務則不會純依賴地產行業，反而他們着重做更多醫院等講究專業的項目。至於會否向海外物色項目，何智恒指出，他們其實在意大利有投資光伏業務，此前出售的飛機租賃業務也在海外，所以業務並無地域限制。
該集團昨日公布6月底全年業績，股東應佔盈利按年大升44%至20.84億元（見表），每股派末期息0.35元，亦按年增加13%。以周企現時在新創建持股76.17%，按比例其可自新創建收末期息10.58億元。同時集團宣布，執行董事林戰將於10月1日起，從首席財務總監調任為首席營運及財務總監。林戰昨日表示，目前集團仍與恢復公眾持股水平相差1.2個百分點。他們正考慮不同方案，有信心會達到這個公眾持股水平，會視乎市况採取適當行動。