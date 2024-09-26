新創建申易名周大福創建

隨着新創建部署改名，鄭志明稱將來凡有用「新創建」品牌的附屬公司均隨之改名，並統一新名稱。執董兼聯席行政總裁何智恒補充，旗下企業改名與否，也要看企業本身是否有自己品牌而定。現時新創建聚焦公路、保險及建築多項主業，並集中在內地及本港投資。鄭志明指會留意有什麼比較「火」的產業，如人工智能或數據中心等。他又形容設施管理業務表現穩定，將來有否併購會適時公布。

隨着新創建旗下周大福人壽壯大，對於將來會否獨立上市，鄭志明說，將來什麼都有可能。建築業務則不會純依賴地產行業，反而他們着重做更多醫院等講究專業的項目。至於會否向海外物色項目，何智恒指出，他們其實在意大利有投資光伏業務，此前出售的飛機租賃業務也在海外，所以業務並無地域限制。

全年多賺44% 末期息派0.35元

該集團昨日公布6月底全年業績，股東應佔盈利按年大升44%至20.84億元（見表），每股派末期息0.35元，亦按年增加13%。以周企現時在新創建持股76.17%，按比例其可自新創建收末期息10.58億元。同時集團宣布，執行董事林戰將於10月1日起，從首席財務總監調任為首席營運及財務總監。林戰昨日表示，目前集團仍與恢復公眾持股水平相差1.2個百分點。他們正考慮不同方案，有信心會達到這個公眾持股水平，會視乎市况採取適當行動。