港股成交增至2548億 30個月最多

恒指先高後低 收升128點

隔晚反映中概股表現的金龍指數急升近一成，刺激恒指昨裂口高開591點，但大市於高位見獲利盤湧現，加上離岸人民幣升穿7算後卻由升轉跌，港股升幅收窄，最終恒指收升128點或0.7%，國指升51點或0.8%，收報6765點，兼連升第9日；科指升8點或0.2%，收報3924點。北水合計淨流出53.8億元，連續第二日流出累計97億元，騰訊（0700）、美團（3690）齊遭淨沽逾20億元，阿里巴巴（9988）則獲淨買26.15億元。

北水連續兩日沽貨 共淨流出97億

科技股衝高回落，ATMJ同創52周新高後回落，小米（1810）更跌3%，成表現最差藍籌，阿里亦轉跌0.7%， 騰訊升0.7%，美團、京東（9618）升約1%，阿里健康（0241）升5.6%，是升幅最大藍籌；內房股亦見回吐，華潤置地（1109）跌2.4%，龍湖（0960）、中海外（0688）亦齊轉跌；市傳藥明生物（2269）剔出美國《生物安全法》名單，股價升4%。

分析：成交轉旺 料外資已進場

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，恒指昨由高位回落，因短期升幅已不小，有獲利盤屬正常，單日北水兩日累沽近百億元，短期穿18,800點也不出奇，但相信今次升浪不會就此完結，因為近兩日的成交確反映市場氣氛已轉旺，相信外資已進場，如果趁市旺有大型IPO推出，應可令熾熱氣氛持續，相信後市18,500點有支持。不過他提醒，內地經濟勢頭未見好轉，加上11月美國大選前或有更多影響中美貿易關係的措施，都是市場要留意的因素。