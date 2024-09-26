離岸人民幣曾升穿7算 16個月最強

中資大行據報入市阻升值

據彭博社分析，人民幣中間價仍定於7算，反映人民銀行仍致力減慢人民幣升值步伐，報道引述多名交易員稱，周二人民幣升值後，中資大行一度在7.03弱方附近買入美元，阻止在岸匯率升幅進一步擴大；周三盤初出口商結匯繼續偏多，一些企業客戶繼續提高短期套保比例以對冲人民幣續升風險；但客戶逢低購匯詢價也明顯增加，市場不乏包括中資大行在內的美元買盤。

彭博首席亞洲外匯與利率策略師趙志軒認為，市場對中國宏觀經濟復蘇的信心能否持續仍待觀察，尤其是美國大選後存在對中國發動新一輪貿易戰的風險，且若市場對聯儲局寬鬆路徑的定價過於激進，之後美元的跌勢也可能出現緩和。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，根據人行行長潘功勝的評論，人行應意識到人民幣單向升值的風險，意味着如果有必要，中國已經準備好了為匯率降溫的措施。他對人民幣是否能持續強於7算持懷疑態度，因為市場對中國經濟的樂觀情緒可能只屬短暫，人行的刺激政策並不能解決地緣政治風險、監管收緊等與經濟成長相關的結構問題。