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人行擬增六大內銀核心資本充足率 高盛：涉3000億人幣 料需配股或供股

【明報專訊】近年內地持續減息削弱大型國有內銀盈利能力，內銀同時亦要為經濟發展提供融資的政策任務，面臨資本消耗壓力。金監總局局長李雲澤於周二記者會公布，國家計劃對6家大型商業銀行增加核心一級資本，但未有提及具體做法。高盛報告估計，連同3家較大的股份制銀行，若要在2024至2026年維持現有派息水平，合共需增3000億元（人民幣，下同）的核心一級資本，料內銀會向財政部定向增發，或通過配股提升資本，惟料每股派息仍可保持穩定，維持現有股東回報水平。

明報記者 歐陽偉昉

李雲澤表示，大型銀行主要以自身利潤留存來增加資本，現時需要統籌內外渠道充實資本，當局會按「統籌推進、分期分批、一行一策」的思路有序實施，也將持續督促大型商業銀行提升精細化管理水平。高盛指出，不少銀行第二季淨利潤按年下跌，資本累積較該行預期為弱。該行關注，內銀會在A股或H股市場增資，以及潛在對市場流動性有何影響。

中金：後續觀察融資方式結構

中金報告則指出，近年國有大行貸款增速高於中小銀行，但息差降幅也更大，同時需使用利潤和撥備消化不良資產，令部分大型銀行核心一級資本充足率存在下行壓力。該行認為，後續需觀察融資方式和結構，例如通過財政還是市場化方式注資，融資價格與每股淨資產的關係等。

4家大型國有銀行曾於2010年在A股和H股市場配股集資補充資本金（見表），及後內銀以定向增發補充一級資本，例如2018年農業銀行（1288）向財政部、中央匯金等部委和國企，在A股非公開發行集資1000億元。

銀河證券：未必採傳統途徑增資

銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，是次由監管機構出面公布對大型銀行增加資本，就未必是用增發等傳統市場途徑，而可能是採取其他方法，例如人行或將銀行其他風險級別的資本納為核心一級資本等，故不擔心因為增加股數而攤薄股息的問題。

另外，人行前日公布下調政策利率0.2厘和現有按揭利率平均0.5厘，但同時在今年內最多降準1個百分點，下調中期借貸便利（MLF）利率0.3厘等，紓緩銀行資本成本，行長潘功勝稱經技術團隊量化分析，調整對銀行收益影響中性，淨息差將保持基本穩定。

銀河證券報告指出，下調利率和按息料在明年降低銀行淨息差18.29點子（1厘等於100點子），不過降準料明年提高淨息差1.92點子，同時下調存息也能提振22.57點子，故認同在明年可基本對冲淨息差影響。