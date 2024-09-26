MLF如期降息0.3厘 與公開市場操作分開發布

人行主管官媒《金融時報》發文，指出MLF與公開市場操作分開發布，未來工具的差異化定位將更明確，推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。昨日MLF減量續作，主要因近期將會降準釋放1萬億元，大幅收窄銀行體系長期流動性缺口，降低MLF等量續作的必要性。

匯豐料國慶假後降準

MLF降幅較人行周二公布政策利率下調0.2厘幅度大，信用評級機構東方金誠報告認為，受前期銀行信貸發放規模較為溫和，政府債券發行節奏偏緩等影響，當前銀行體系流動性較充裕，8月1年期商業銀行同業存單到期收益率為1.92厘，明顯低於下調前的MLF操作利率。該行指出，MLF降息將直接降低銀行資金成本，並向貸款利率傳導，進而推動企業和居民融資成本下行，是為當前穩增長的一個重要發力點。

人行周二沒有公布7天期逆回購利率實際下調日期，而昨日沒有進行7天期逆回購操作，不過14天期逆回購利率則維持1.85厘不變。匯豐估計，加上降準0.25個百分點，實際下調時間料不遲於10月11日，即國慶假期後內地金融市場重新開放的一周進行。