大快活9分店下月推軟餐 冀助吞嚥困難人士長者

設4款港式菜 定價58元

「快活回味軟餐」共包括4款不同港式菜，劃一定價58元。羅輝承表示，研發團隊耗時近兩年，投入7位數資金研發軟餐，成本較大快活平常餐食高出兩倍至三倍。羅續指該售價屬薄利，相信價格具吸引力和競爭力。

下月大快活將有9間分店開始售賣軟餐，每間分店每日備貨80份，全部以外賣形式供應。顧客也可通過WhatsApp訂購並安排送貨，訂單滿500元可享免運費。羅輝承指出，未來或會考慮增開堂食，但需要進一步研究將軟餐翻熱等問題。

大快活執行董事兼首席事務及產品主管李碧琦介紹，大快活本次推出的4款軟餐均符合照護食及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）等級4。該軟餐在大快活香港中央廚房設計及生產，並遵循HACCP食品安全標準，亦聘請第三方專業機構定期審核。

首半年設「流動吞嚥評估站」

軟餐推出首半年，大快活將於不同分店設立「流動吞嚥評估站」，連同言語治療師走訪指定大快活分店並為有需要人士做相關吞嚥評估，增進市民大眾對吞嚥困難的認識。