證監會：港證券業上半年淨盈利升29%

該會資料顯示，業界的自營交易淨盈利在過去半年增長2.12倍至22.9億元。相比業界總收入1014.34億元而言，虛擬資產帶來的盈利所佔收入佔比暫時只有0.08%。業界總收入受到資產管理及機構融資諮詢服務的收入在過去半年分別下跌14%及29%拖累，致在過去半年微減0.53%。

活躍現金保證金客戶數目創新高

按聯交所的經紀組別劃分，A組、B組及C組經紀的淨盈利分別達到34.03億元、45.89億元及22.31億元，分別在過去半年增長37.72%、43.59%及4.49倍。

證監會與金管局的最新聯合調查還顯示，2023年經持牌機構處理的非交易所買賣投資產品的交易額達12,380億元，創歷史新高。證監會中介機構部執行董事葉志衡表示：「證券業的淨盈利在半年內增加50%，或自2022年下半年以來增長了95%，這與我們所觀察到持牌機構重拾盈利的情况脗合。活躍現金及保證金客戶數目升至約487萬水平的歷史新高，印證投資活動仍然活躍。」隨着投資氣氛好轉，他續稱，持牌機構逐漸在分銷非交易所買賣投資產品方面站穩腳步，有些更正積極開拓虛擬資產交易的業務。