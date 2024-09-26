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FT：美查矽谷創投Hone Capital 指具北京私募資本 調查向中國泄密否

【明報專訊】英國《金融時報》報道，美國聯邦調查局（FBI）正調查一家有利用來自中國的資金成立的矽谷創投基金Hone Capital，是否讓中國當局取得美國科技初創公司的商業機密。Hone Capital為美國科技初創企業最活躍的早期投資者之一。

投資360家初創 包括支付集團Stripe等

報道指總部位於加州的Hone Capital成立於2015年，從一家中國私募股權集團獲得1.15億美元初始資本。在不到3年間，投資了360家美國科技初創公司，其中包括收購無人駕駛汽車製造商Cruise、支付集團Stripe及航空航天工程公司Boom的股份等。

報道稱事件引起FBI關注是因為Hone Capital有份投資的初創，有部分有向美國當局提供服務。報道又引述數名知情人士表示，FBI正審查Hone Capital是否獲取美國初創公司的技術、財務或客戶信息，以惠及其總部位於北京的中國私募股權集團或中國當局。

FBI關注部分初創向美當局提供服務

FBI在過去一年對曾在Hone Capital工作或與之合作的人、以及一些獲得其投資的初創公司創始人進行約談，查詢關於他們的知識產權是否可能已被轉移到中國的風險。在FBI的訪談中，亦提出對Hone Capital的一些資金可能來自中國政府基金的關注。FBI的調查也涉及矽谷最著名投資平台之一AngelList，該平台在2015年至2016年間，從Hone Capital獲得了8000萬美元的現金注入。FBI、 AngelList對報道不作評論。Cruise表示，Hone Capital並非其投資者，並且沒有記錄顯示有任何執法或監管機構接觸。

Cruise：Hone Capital非投資者

報道根據基金文件和知情人士稱，Hone Capital的資金來自於2000年成立的北京私募股權公司中科招商集團（CSC）。CSC在2015年至2018年間，向其美國實體轉移了2.15億美元，這些資金隨後用於約360家初創公司的投資。此外，Hone自2019年以來，持續減持其投資，同時將部分股權轉移至另一家由中國母公司控制的美國公司。

報道認為，是次FBI調查發生在中美地緣政治緊張關係加劇之際，將令矽谷的風險投資行業感到不安。多年來，該行業曾歡迎中國背景的資金投資，但最近被美國當局警告要提防外國間諜活動。今年7月，美國國家反情報與安全中心警告科技初創公司，稱包括中國在內的海外對手正利用投資獲取敏感數據，威脅國家安全。

（綜合報道）

[國際金融]