moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

涉FTX案 「薯條哥」前女友認罪判囚兩年

【明報專訊】加密貨幣交易平台FTX創辦人、有「薯條哥」之稱的班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，因其姓氏被中文媒體暱稱「薯條哥」，下稱SBF）今年3月被判囚25年後，其前女友Caroline Ellison亦被判處監禁兩年，並被命令沒收110億美元。

沒收110億美元 法官：不可能免囚

彭博社報道，Ellison負責管理FTX旗下對冲基金Alameda Research，她於2022年12月、即FTX陷入破產的一個月後達成認罪協議，承認7項與FTX倒閉相關的欺詐和洗錢罪。她作供時表示，曾協助SBF挪用數十億美元的客戶資金，以填補Alameda Research的高風險投資。她亦承認其誤導了貸款方關於公司的財務狀况。

她在SBF的審判中作為檢控方證人，指證SBF指示她進行欺詐，希望與聯邦檢察官的合作能讓她避免入獄。

不過，美國地方法官Lewis Kaplan表示，在如此重大案件中，「我無法看到給她一個免監禁的可能。」法官還下令沒收其110億美元，儘管她可能沒有能力交出這筆巨款。此外，根據與檢控方的協議，她亦必須將所獲得的任何出售自己故事的收入上交政府。

SBF今年3月因7項詐騙、共謀犯罪和洗錢罪名，在曼哈頓法院被判囚25年，沒收逾110億美元。FTX曾為全球第二大加密貨幣交易平台，但在2022年11月宣布破產倒閉，導致客戶損失80億美元。

（綜合報道）

[國際金融]