涉FTX案 「薯條哥」前女友認罪判囚兩年

沒收110億美元 法官：不可能免囚

彭博社報道，Ellison負責管理FTX旗下對冲基金Alameda Research，她於2022年12月、即FTX陷入破產的一個月後達成認罪協議，承認7項與FTX倒閉相關的欺詐和洗錢罪。她作供時表示，曾協助SBF挪用數十億美元的客戶資金，以填補Alameda Research的高風險投資。她亦承認其誤導了貸款方關於公司的財務狀况。

她在SBF的審判中作為檢控方證人，指證SBF指示她進行欺詐，希望與聯邦檢察官的合作能讓她避免入獄。

不過，美國地方法官Lewis Kaplan表示，在如此重大案件中，「我無法看到給她一個免監禁的可能。」法官還下令沒收其110億美元，儘管她可能沒有能力交出這筆巨款。此外，根據與檢控方的協議，她亦必須將所獲得的任何出售自己故事的收入上交政府。

SBF今年3月因7項詐騙、共謀犯罪和洗錢罪名，在曼哈頓法院被判囚25年，沒收逾110億美元。FTX曾為全球第二大加密貨幣交易平台，但在2022年11月宣布破產倒閉，導致客戶損失80億美元。

（綜合報道）

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