八達通一小步，香港無現金支付一大步！

上周港人過了一個有紀錄以來最炎熱的中秋節之外，在香港開始趕上其他先進中國城市，開始使用無人機替代煙花在夜空做慶祝表演之際，八達通在佳節來臨的前一天發布了一系列的業務發展。整體內容包括了不同跨境支付服務擴展之外，更提供全球新零售生態一直追求的新一代支付體驗，以貼合區內無現金支付的市場需求。讓愚公整理一下公布的兩個亮點：

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拓展跨境支付

愚公以為，八達通的跨境支付不僅是業務的擴展，更是未來全球無現金支付的基礎能力。除了中國內地和泰國，八達通剛完成對接韓國的本地支付平台，目前正積極向其他亞太地區擴展，讓香港人及外國遊客在海外也能享受無縫的支付體驗。隨著八達通與泰國的PromptPay和韓國的ZeroPay成功連接，以及早前推出的「八達通─全國通卡」進軍中國市場，八達通的跨境支付之路日漸明朗。最新消息顯示，八達通正與其他國家的支付網路合作，旨在打造一款通用電子錢包，可在更多地方無縫轉換資金，實現即時支付的便利。

這一系列舉措不僅提升了八達通的競爭力，也為用戶帶來了更多好處。對於香港用戶來說，能夠透過掃碼方式在不同地方的商戶消費，即時轉換貨幣，無疑是一大便利。而對於八達通來說，這些合作標誌其在國際市場拓展的重要一步，進一步鞏固了其在本地和國際支付領域的領先地位。

新支付體驗 新零售生態

全新一代的八達通讀卡機擁有更強大的連線功能和處理能力，讓用戶不僅能輕鬆付款，還能享受各種優惠，例如自動換取泊車優惠和優惠券等，提升整體使用體驗。這款新讀卡機將在今年稍後時間在特定商戶進行逐步測試，預計於明年正式推出。簡單講，未來駕車人士只要使用八達通在商場消費，就可以像內地一樣，不再需要去服務櫃檯排隊並出示單據才取得泊車券那麼麻煩。

另外，在八達通App發展方面，繼今年初開放了的士支付網絡，允許銀聯、AlipayHK、內地支付寶等支付方式加入。在8月份，更進一步開放了 WeChat Pay HK 和微信支付兩種支付選項。透過商用版八達通App收款的的士司機人數正穩步上升。八達通一方面正與中標的「的士車隊」公司協商，希望增加使用八達通收款的的士司機數量，從而提高乘客的便利性。同時，八達通正開發新功能，讓乘客透過八達通App 「打車」。愚公希望該功能能盡快落實，好讓香港能盡快填補內地甚至大部分東南亞城市在點對點乘車服務的不足。

支付革命：八達通App的關鍵角色

愚公更期望在不久的將來，八達通App的發展除了為的士司機的收入帶來正面影響之外，未來更能為一般小商戶提供成本更低和更容易申請的使用方式。目前八達通-全國通卡、PromptPay、ZeroPay 和將來其他亞太地區的支付方式，都是讓香港市民出外消費更加快捷方便。在零售市道有點不景氣的目前，我們更加需要關心的是中小商戶如何利用八達通的新讀卡機和八達通App收取來自內地、泰國、韓國、甚至其他國家遊客利用他們本地的無現金支付工具支付的費用。

長遠發展需要有形之手介入

但願金融管理局能盡快和FPS的服務供應商、香港支付及清算公司、銀行和八達通等儲值支付工具營運商，探索新模式，讓香港能盡快利用現行的支付基礎建設，繞過傳統的信用卡收單模式直接收取旅客的費用。更期望八達通公司能與本地甚至內地及亞太地區的新零售企業合作，利用剛推出的積分券等新功能，打造新生態以達到更現代化的引流促銷等效果。

陳家豪

雲端與流動運算專業人士協會會長

香港數字金融協會聯席會長

智慧城市聯盟金融科技委員會主席

香港新興科技教育協會副會長

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