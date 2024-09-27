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鄭志剛辭新世界CEO 集中公共服務 稱數周前請辭 今後為K11策略出力

【明報專訊】新世界發展（0017）昨正式公布，鄭志剛已提出辭任行政總裁，以便投放更多時間於公共服務及其他個人事務，並由執董及執行副主席調任為非執董及非執行副主席，以及不再擔任執行委員會成員及可持續發展委員會主席及成員。馬紹祥已獲委任為行政總裁、可持續發展委員會成員及主席。

明報記者 方楚茵、陳偉燊

鄭志剛亦從家族多家公司「抽身」，同時辭任新世界百貨（0825）主席兼非執行董事、周大福珠寶（1929）執董及新創建（0659）非執董，上述所有變動均於昨日（9月26日）起生效。

同時辭新百貨周大福珠寶新創建職務

於昨日新世界全年業績會上，鄭志剛開場即澄清公司並無虧損200億元現金（全年業績見另文），指坊間有人混淆視聽，虧損乃因出售新創建及物業的非現金減值等，核心利潤仍有69億元，僅按年減少18%。及後他回顧自己自2007年加入新世界以來，形容自己「一直與公司上下合作無間，和很多團隊一起推出很多新的改革，例如行政管理、品牌建立、產品優化、科技創新等方面都取得長足發展，創造了很多人有我優、人無我有的項目及產品，例如Pavilion Collection住宅系列，6個項目共創了差不多1000億港元的銷售；又提及柏傲莊開賣的時候，成為1997年之後新票王，最近的柏蔚森創下啟德跑道近3年銷量的新高」。他又指另一個團隊K11，創設了K11品牌，也在不斷創新、發展獨有的文化商圈模式。

隨後鄭志剛便即交代往後個人發展，指人生是應該不斷學習，盡自己所長：「經過好長深思熟慮，決定在人生下一階段投放更多時間喺社會公職，為香港同祖國發揮更大貢獻。」他又稱，「幾個禮拜前，我主動辭任了執行副主席及行政總裁職位，非常高興我的父親鄭家純博士非常尊重及支持我呢個決定。」又指今後仍將為K11的商業策略出一分力。他在開場約3分鐘後，便以有要事為由離席，並無回答任何提問。

鄭家純：尊重和支持兒子決定

鄭志剛父親、新世界主席鄭家純透過新聞稿表示：「感謝兒子鄭志剛博士多年來在集團業務上的不懈努力，為公司籌謀的同時亦不忘回饋社會。對於他投放更多時間於社會公職的決定，我十分尊重和支持。」鄭家純指新世界會繼續由專業團隊管理，並將成立管理委員會，以促進集團業務發展及持續提升企業管治水平。

新任CEO馬紹祥表示，在過去9個月管理團隊與鄭志剛「有好好的互動，有深入的認識及理解」，認為團隊「好有能力，無需要再調整管理層」。當被問到作為新「公職王」之一的鄭志剛會否從政時，馬紹祥着記者問鄭志剛本人，但認為鄭志剛一直做了好多社會服務等，集團一直支持他，更笑言大家未來要密切留意鄭志剛動向。馬紹祥亦先後重申，「營運方針不變，專注地產本業，加強市場導向，提升項目回報，為股東提升回報收益。公司又一直利用不同方案開源節流，如一般及行政開支按年大減17%，資本開支亦按年減23%，但公司並無大規模裁員計劃，會隨市場變化優化組織架構」。

新世界聯同持股74.99%的附屬公司新世界百貨（0825）昨日開市前雙雙停牌，指待發布內幕消息公告。而新世界及新百貨昨收市後分別披露人事變動消息後，均擬申請股份在今早復牌。