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鄭志剛私人公司 2億購回K11管理公司

【明報專訊】新世界發展（0017）昨日亦同時公布，以總作價2.09億元左右向鄭志剛私人公司，出售多間K11的相關公司，交易完成後後者將為新世界旗下的K11項目提供管理服務。被問到會否影響往後K11業務的分拆時，新任行政總裁馬紹祥強調，新世界仍是K11項目資產擁有人，K11仍作為新世界旗下資產及品牌，又指交易可精簡集團架構，並直接節省營運成本等，將是雙贏。

馬紹祥指出，新世界出售上述公司後，鄭志剛為首的公司將會為K11商場、Atelier提供租務營運、品牌、市場推廣及服務。他強調，在商場的前線服務方面，仍然會由新世界提供。據了解，如早前K11商場外舉辦類似之前LV時裝騷及多啦A夢展覧等活動，日後都會由鄭志剛擁有的管理公司負責，新世界將會向管理公司支付管理費，雙方還有拆帳協議，若為新世界帶來的租金收入超出某個水平，管理公司可獲分帳，以此鼓勵管理公司提升業績。

據新世界公布，是次出售連串與K11營運相關的公司予鄭志剛後，預期於2025年6月底止年度內完成時，所得的處置收益或損失均不重大。新世界訂立出售該等公司的協議同時，與鄭志剛為首公司訂立服務協議，初始協議期為期3年；另雙方所訂商標協議則由今年10月1日起會為期30年，並可在之後延續30年。新世界會將套現所得，用作營運資金。

至於此前有報道，新世界擬向華潤隆地出售尖沙嘴河內道K11在港及全球頭炮項目K11 Art Mall方面，馬紹祥稱，不時收到建議，但是他們不會回應市場傳聞。