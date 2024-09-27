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新世界核心少賺18% 上市來首不派末期息

【明報專訊】新世界昨日亦公布截至6月底止全年業績，錄得股東應佔虧損196.83億元，為2004年度以來首次錄得虧損，虧損金額更打破公司上市以來紀錄。雖然包括出售新創建（0659）錄得虧損83億元，以及投資物業減值92億元項目均屬非現金成分，集團核心經營溢利仍有68.98億元只按年減少17.84%，但集團因應虧損不派末期息，則為上市以來首次。

馬紹祥強調無意供股集資

由於錄得巨額虧損，故即使綜合債務淨額按年減2%至1236.57億元，其淨債務與權益比率仍按年增加6.3個百分點至55%。不過新任行政總裁馬紹祥強調公司無意供股集資，而恢復盈利時會派息；目前會加快去槓桿。年初至今，集團進行再融資及償還債務累計已達510億元，反映銀行對集團保持信心，單是9月銀行已授出50億元新貸款，近期亦新增10億元無抵押貸款。另一方面，集團亦擬加快推售樓盤，預計今財年推售4400個單位。

新世界在剛過去年度續出售非核心資產，馬紹祥指年內藉此套現80億元，新年度出售目標達130億元，單是今年7至9月已套現38億元。至於資本開支，去年度已按年減少23%至148億元，今個年度會繼續控制在150億元以內。他還指集團未來會將手上農地轉化，藉此有效降低補充土地成本。

擬加快推盤 今財年料4400伙應市

首席財務總監劉富強進一步指出，過去一年度集團已減債124億元，當中長、短債各佔64億元及60億元。截至6月底，一年內到期的416億元債務中，已有一半完成再融資及償還。且集團連同280億元存款及183億元可動用信貸合計，亦已超逾一年內到期債務水平，料隨着美國減息及贖回部分永續債，今年債務成本可降至低於5%。

新世界發展的業績內顯示，涉及內地本港兩地收租物業的投資物業部門，雖然估值因應市况需要作出非現金減值，但是從收入貢獻而言，在年內正式突破50億元門檻，增至51.97億元。另在分部盈利貢獻方面，亦達到34.09億元，按年增長7.8%，成為該集團少數分部盈利錄得增長的部門。

執行董事黃少媚補充指出，隨着內地推出組合拳針對房地產業，幫助市况止跌回穩，他們對今年內地樓盤銷售亦審慎樂觀。上年度他們已經於內地錄得125億元人民幣合約銷售，相當於全年目標金額逾80%。現時集團在內地的土儲逾370萬平方米，六成總樓面位於大灣區及長三角，今年集團亦有多項內地收租物業入伙，會有助租金收入增長。