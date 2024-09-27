醉心藝術發展 結合商業概念創K11

社媒活躍用家 不時曬名人合照

醉心藝術發展的鄭志剛碰上近年着力發展「盛事經濟」的特區政府，被委任為文化藝術盛事委員會主席，並曾任M+董事局成員等。鄭亦善於利用人脈搞盛事經濟，例如他與國際奢侈品牌Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams相識，去年便偕文化體育及旅遊局促成尖沙嘴星光大道舉行了首場LV初秋男裝系列時裝騷，引來哄動。他亦在2017年獲法國政府頒授法國藝術與文學軍官勳章，並於2022年獲授法國國家功績榮譽勳章。

鄭志剛亦是一名社交媒體活躍用家，IG、小紅書、抖音等均有個人帳號，且勤於更新動態「曬」公職照片，與各方政治、體育及演藝名人打卡合照，例如曾與知名女子組合Blackpink、法國最年輕總理阿塔爾等合照，又在歌手周杰倫的演唱會被點名合唱等。