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啟德體育園75%股權 擬售周大福企業

標籤：經濟

【明報專訊】新世界發展（0017）在公布人事變動及全年業績錄得巨額虧損的同時，亦同時披露正與在集團持股45.24%的主要股東周大福企業，洽商出售其手上的啟德體育園有限公司持有的75%股權。但新世界強調，未與周企訂立具有法律約束力的協議，該潛在出售亦有待就包括代價金額在內的主要條款進行磋商，以及需取得政府及監管批准。

新世界強調需政府監管批准

新世界發言人在回應傳媒查詢時表示，啟德體育園由政府出資興建，並由啟德體育園有限公司負責設計、建造和營運，該公司為新世界及新創建持股。由於擬議中的交易尚處磋商階段，故目前不作評論。發言人亦強調，現時啟德體育園的建造工程及前期籌備工作如常進行，將按計劃在今年底落成，並將於明年第一季啟用。

新世界及新創建目前分別在啟德體育園有限公司持股75%及25%，並於2018年12月底訂立股東協議，當時新創建披露其承擔最多5億元。根據新世界的2023年度報告披露，啟德體育園有限公司總繳足股本為9.066億元。該地標項目的建造合約是於2019年1月底授出，當時協定總合約值299.93億元，費用由政府承擔，並由新創建旗下建築公司協興承建。當時在合約上亦提供履行建造管理報酬費14億元，另加協興與啟德體育園有限公司按四六之比，節省成本所得的四成去分成。因此新世界在該項目的資本承擔未致太多。

70萬呎零售館由K11代理營運

體育園在分判ASM Global為場地營運管理商之餘，附設樓面70萬方呎的啟德零售館，由新世界發展非執行董事兼副主席鄭志剛為首的K11集團，出任租務代理及營運商，為K11首次為集團外地標項目參與營運及管理的項目。