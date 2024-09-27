OpenAI擬轉牟利公司 首向Sam Altman授股

彭博：新架構對投資者更吸引

OpenAI發言人指出，OpenAI仍專注於構建惠及所有人的AI，並補充非牟利性質是其使命的核心，並將繼續存在。彭博社分析表示，OpenAI成立時的非牟利性質，已經過時，新架構將對其潛在投資者更具吸引力。

OpenAI目前正在籌集65億美元，為其歷來最大的風險投資，使公司估值約為1500億美元，成為全球最有價值的初創公司之一。這些投資者並不是為了人類的福祉而投資，是為了基金和合作伙伴的利益。與OpenAI原始結構下的投資不同，他們不會受到利潤上限的限制。

首席技術官突宣布離職

另外，公司首席技術官Mira Murati周三突然宣布將離開公司，Murati於社交平台X表示，離開是為了騰出時間和空間進行探索。去年11月OpenAI董事會突然宣布罷免行政總裁Altman的職位，當時Murati一度被任命為臨時行政總裁。

OpenAI成立於2015年，是一個非牟利研究組織，為了資助AI模型開發成本，公司於2019年成立了一家牟利性子公司，此後吸引到來自微軟（美：MSFT）等多方的大量外部投資。

（綜合報道）

[國際金融]