美光預告季度盈利遠勝預期 股價曾飈兩成

美光預期，第一財季的營收將有約87億美元，而分析師的平均預期為83.2億美元。利潤預期為每股1.74美元，市場預測為每股1.52美元。

AI需求激增 今明年產品售罄

業績指引顯示美光正受惠於AI記憶體晶片需求激增，高帶寬內存產品的訂單為公司和其他芯片製造商增加了一個有利可圖的新收入來源。同時需求亦超過供應，使美光能夠提高價格並確保有長期訂單。公司周三表示，2024年和2025年的產品已全部售罄。

美光上季的業績也大幅超出預期。截止8月29日的上季度，營收增長93%，達到77.5億美元。扣除某些項目後，利潤為每股1.18美元。而分析師平均估計的利潤為每股1.12美元，營收76.6億美元。

美光在內存市場具有優勢，因為其是第一家能夠穩定及大批量提供更先進內存的芯片製造商。同時公司也正在走出個人電腦和智能手機需求放緩的困境，這兩個市場是內存的最大需求來源。

（綜合報道）

[國際金融]