外資續流入越南 河內樓價領漲

越南各大媒體報道，新的《不動產經營業法》規定，所有不動產開發商、不動產經銷商及越南不動產服務業者，都必須透過銀行帳戶進行交易。這項新法於2024年8月1日生效，外國賣家相信都歡迎新政策。由於越南在疫情時封關較寬鬆，外資流入強勁，對住屋需求高，而供應短缺，導致過去幾年內，河內和胡志明市的公寓價格持續上漲。現時河內公寓價格的增速明顯高於胡志明市。這與10年前完全相反，當時胡志明市的房地產價格增速高於河內。

近期河內樓價增速超胡志明市

根據Batdongsan.com.vn的2023年第四季度的房地產市場報告，河內公寓價格出現了顯著增長。具體而言，與2023年第一季度相比，河內高級公寓平均售價上升了8%，中等公寓上升了9％，而經濟型公寓上升了6％。與此同時，在同一時間段內，胡志明市高級公寓銷售價格持平，而中等和經濟型公寓的價格則分別下降1％和4％。

河內公寓市場升幅較胡志明市為急速，但仍然與胡志明市公寓的價格水平有一段差距。根據Batdongsan.com.vn的數據，胡志明市高級公寓的平均價格在每平方米5500萬越南盾（約2254美元），而河內為每平方米5000萬越南盾（約2049 美元）。中檔公寓在胡志明市的平均價格為每平方米3500萬至5500萬越南盾（約1434至2254美元），而河內為每平方米3000萬至5000萬越南盾（約1229至2049美元）。經濟型公寓在胡志明市的平均價格為每平方米3500萬越南盾（約1434美元），而河內為每平方米3000萬越南盾（約1229美元）。

越南房地產經紀協會主席阮文亭表示，2024年河內初級公寓價格預計將繼續上升約3%至8%。目前，新商業住宅項目銷售數量非常有限，而且有下降趨勢，尤其是在經濟型和中等公寓出售數量。河內公寓價格將在未來持續上升，其中河內市一些地區中等公寓價格上升較快，如青春、巴亭、紙橋、南慈廉、河東等，每套房一年平均升幅在2億至6億越南盾（約8197至24,365美元）。

阮文亭表示，河內市初級住宅市場價格持續上升，當前出售樓盤集中在大型開發商，他們資金雄厚，議價能力也強，因此售價訂得較高。河內市初級住宅市場的平均價格為每平方米5170萬越南盾（約2119美元）。阮文亭還表示，初級住宅市場價格基本上難以下跌，因為成本（每年房屋指數和建築材料價格約增長6%）難以下調。此外，通脹和利率上升也對市場產生了影響。此外，新獲得批准的住宅項目數量愈來愈少，市中心地區的土地儲備也愈來愈有限。

在政府的調控措施，第二季經濟增長數據的公布，顯著改善了外匯市場的交易情緒，而越南盾對美元的匯率持續下跌，這對出口有望增長。專家認為，越南盾匯率在2024年的最大壓力已經過去，預計下半年匯率更穩定，因為出口將恢復增長，外國人投資越南房產也將持續地增加。專家持續看好越南經濟的表現和前景，亞洲開發銀行（ADB）、渣打銀行、匯豐銀行預測越南2024年的GDP增長約為6%。

首次到越南置業 宜選近核心地段

國際貨幣基金組織（IMF）將越南評為東南亞地區唯一進入前十名的國家，預測2024年至2029年的成長率為6.4%。越南的營商環境排名提升了12位，全球創新指數排名也提升了兩位。雖然越南經濟增長仍被看好，但是在越南買樓有幾點需要留意，品牌選擇在河內市非常重要，這與其他城市的房地產投資略有不同，有實力開發商，在二手市場都較受買家追捧。由於港人對越南河內物業市場了解不深，所以首套房宜靠近核心地段，當然價格會高，但二手市場也較獲保證，比如巴亭郡、南慈廉郡、北慈廉郡，這也是影響樓價的一個關鍵因素。完善的基礎建設將會連帶推動周邊樓價走勢，例如交通、社區設施等，這些都會對樓價產生很大的影響。

是次介紹樓盤Heritage West Lake，坐落於河內西湖富人區（Tay Ho district），屬樓高25層的分層住宅，合共173個單位，備有2房至5房戶多款間隔，還設罕有的複式及天台特色戶。

Heritage West Lake附近有大型購物商場、餐廳、哥爾夫球場；住戶只需3分鐘步程便可達樓面為香港圓方兩倍的Lotte Mall；5分鐘步程可達West Lake。交通網絡上，項目緊密連繫傳統金融區及新商業區，10分鐘車程可達還劍郡。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]