moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外資續流入越南 河內樓價領漲

【明報專訊】越南盾在今年4月曾經暴跌，其中一個原因是西貢商業銀行（SCB）擠提，但在5月呈反彈。事實上，越南經濟基本面良好，進出口貿易維持快速增長，近期美匯指數回落，預期越南盾匯率貶值情况會緩解。根據《越南不動產經營業新法》，自8月1日起，購買樓花的買家，必須將款項直接轉帳給建商或不動產經銷商，已經無法像過去一樣的現金交易，相信對海外買家影響有限。

越南各大媒體報道，新的《不動產經營業法》規定，所有不動產開發商、不動產經銷商及越南不動產服務業者，都必須透過銀行帳戶進行交易。這項新法於2024年8月1日生效，外國賣家相信都歡迎新政策。由於越南在疫情時封關較寬鬆，外資流入強勁，對住屋需求高，而供應短缺，導致過去幾年內，河內和胡志明市的公寓價格持續上漲。現時河內公寓價格的增速明顯高於胡志明市。這與10年前完全相反，當時胡志明市的房地產價格增速高於河內。

近期河內樓價增速超胡志明市

根據Batdongsan.com.vn的2023年第四季度的房地產市場報告，河內公寓價格出現了顯著增長。具體而言，與2023年第一季度相比，河內高級公寓平均售價上升了8%，中等公寓上升了9％，而經濟型公寓上升了6％。與此同時，在同一時間段內，胡志明市高級公寓銷售價格持平，而中等和經濟型公寓的價格則分別下降1％和4％。

河內公寓市場升幅較胡志明市為急速，但仍然與胡志明市公寓的價格水平有一段差距。根據Batdongsan.com.vn的數據，胡志明市高級公寓的平均價格在每平方米5500萬越南盾（約2254美元），而河內為每平方米5000萬越南盾（約2049 美元）。中檔公寓在胡志明市的平均價格為每平方米3500萬至5500萬越南盾（約1434至2254美元），而河內為每平方米3000萬至5000萬越南盾（約1229至2049美元）。經濟型公寓在胡志明市的平均價格為每平方米3500萬越南盾（約1434美元），而河內為每平方米3000萬越南盾（約1229美元）。

越南房地產經紀協會主席阮文亭表示，2024年河內初級公寓價格預計將繼續上升約3%至8%。目前，新商業住宅項目銷售數量非常有限，而且有下降趨勢，尤其是在經濟型和中等公寓出售數量。河內公寓價格將在未來持續上升，其中河內市一些地區中等公寓價格上升較快，如青春、巴亭、紙橋、南慈廉、河東等，每套房一年平均升幅在2億至6億越南盾（約8197至24,365美元）。

阮文亭表示，河內市初級住宅市場價格持續上升，當前出售樓盤集中在大型開發商，他們資金雄厚，議價能力也強，因此售價訂得較高。河內市初級住宅市場的平均價格為每平方米5170萬越南盾（約2119美元）。阮文亭還表示，初級住宅市場價格基本上難以下跌，因為成本（每年房屋指數和建築材料價格約增長6%）難以下調。此外，通脹和利率上升也對市場產生了影響。此外，新獲得批准的住宅項目數量愈來愈少，市中心地區的土地儲備也愈來愈有限。

在政府的調控措施，第二季經濟增長數據的公布，顯著改善了外匯市場的交易情緒，而越南盾對美元的匯率持續下跌，這對出口有望增長。專家認為，越南盾匯率在2024年的最大壓力已經過去，預計下半年匯率更穩定，因為出口將恢復增長，外國人投資越南房產也將持續地增加。專家持續看好越南經濟的表現和前景，亞洲開發銀行（ADB）、渣打銀行、匯豐銀行預測越南2024年的GDP增長約為6%。

首次到越南置業 宜選近核心地段

國際貨幣基金組織（IMF）將越南評為東南亞地區唯一進入前十名的國家，預測2024年至2029年的成長率為6.4%。越南的營商環境排名提升了12位，全球創新指數排名也提升了兩位。雖然越南經濟增長仍被看好，但是在越南買樓有幾點需要留意，品牌選擇在河內市非常重要，這與其他城市的房地產投資略有不同，有實力開發商，在二手市場都較受買家追捧。由於港人對越南河內物業市場了解不深，所以首套房宜靠近核心地段，當然價格會高，但二手市場也較獲保證，比如巴亭郡、南慈廉郡、北慈廉郡，這也是影響樓價的一個關鍵因素。完善的基礎建設將會連帶推動周邊樓價走勢，例如交通、社區設施等，這些都會對樓價產生很大的影響。

是次介紹樓盤Heritage West Lake，坐落於河內西湖富人區（Tay Ho district），屬樓高25層的分層住宅，合共173個單位，備有2房至5房戶多款間隔，還設罕有的複式及天台特色戶。

Heritage West Lake附近有大型購物商場、餐廳、哥爾夫球場；住戶只需3分鐘步程便可達樓面為香港圓方兩倍的Lotte Mall；5分鐘步程可達West Lake。交通網絡上，項目緊密連繫傳統金融區及新商業區，10分鐘車程可達還劍郡。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]