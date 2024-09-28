moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新世界漲22% 大行仍唱淡 摩通看5.6元最淡 予差於大市評級

【明報專訊】新世界發展（0017）（下稱新世界）高層人事變動塵埃落定，並公布破紀錄巨額虧損後，昨日連同旗下新世界百貨（0825）（下稱新百貨）復牌，股價明顯「翻生」。新世界、新百貨兩股昨單日最多分別大升24.05%及61.29%，新世界股價更一度抽高至重返10元以上，尾市升幅略收窄，最終分別升21.61%及53.23%，收報9.96元及0.38元。雖然新世界股價做好，仍難改眾大行幾乎一致「唱淡」（見表），目標價亦遠低於新世界現價。

明報記者 陳偉燊

在眾大行中，對新世界看得最「牛」的是瑞銀，仍然給予該股目標價8.5元，看得最淡的非摩根大通莫屬，只給予目標價5.6元，並給予該股差於大市的評級，相較該行預估新世界明年度的每股資產淨值71.5元，更大幅折讓92.17%。

新世界過去一周及兩周，股價分別錄得29.18%及54.89%升幅，按兩周累計升幅計，在所有藍籌股中排名第二，僅落後於同期股價大升71.07%的龍湖（0960）

新百貨單日升53% 上市以來最勁

至於新百貨，昨日為該股自2007年上市以來錄得最大升幅。新世界的成交額則創2021年7月29日錄得10.22億元成交以來高位，昨日達到9.33億元。至於同系的新創建（0659），昨日股價只升2.4%，收市報8.1元。

儘管投資者承着昨日市况向好，並趁新世界系兩股復牌而炒高，除瑞銀給予該股「中性」評級，其他大行均一致看淡。瑞銀指出，即使新世界管理層預告，在2025年度會錄得輕微正數的現金流，但該行仍然預期新世界需要出售250億元的資產，才能夠實現現金流平衡。這只比其原先預估要出售310億元資產為佳。

摩通：換CEO無法紓流動性壓力

給予新世界最低目標價的摩根大通，給予該股「差於大市」評級，目標價看5.6元，認為更換行政總裁或可視為短期利好因素，但無法紓緩其流動性壓力，淨負債比率升至85%，相信在未來數年需經歷出售資產的痛苦去槓桿，而所訂目標價較每股資產淨值折讓83%。其他大行方面，匯豐及花旗均給予新世界「減持」或「沽售」評級。匯豐形容，新世界實現去槓桿及加快出售資產利於支持股價，現時靜待扭轉形勢。