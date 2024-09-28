新世界漲22% 大行仍唱淡 摩通看5.6元最淡 予差於大市評級

明報記者 陳偉燊

在眾大行中，對新世界看得最「牛」的是瑞銀，仍然給予該股目標價8.5元，看得最淡的非摩根大通莫屬，只給予目標價5.6元，並給予該股差於大市的評級，相較該行預估新世界明年度的每股資產淨值71.5元，更大幅折讓92.17%。

新世界過去一周及兩周，股價分別錄得29.18%及54.89%升幅，按兩周累計升幅計，在所有藍籌股中排名第二，僅落後於同期股價大升71.07%的龍湖（0960）。

新百貨單日升53% 上市以來最勁

至於新百貨，昨日為該股自2007年上市以來錄得最大升幅。新世界的成交額則創2021年7月29日錄得10.22億元成交以來高位，昨日達到9.33億元。至於同系的新創建（0659），昨日股價只升2.4%，收市報8.1元。

儘管投資者承着昨日市况向好，並趁新世界系兩股復牌而炒高，除瑞銀給予該股「中性」評級，其他大行均一致看淡。瑞銀指出，即使新世界管理層預告，在2025年度會錄得輕微正數的現金流，但該行仍然預期新世界需要出售250億元的資產，才能夠實現現金流平衡。這只比其原先預估要出售310億元資產為佳。

摩通：換CEO無法紓流動性壓力

給予新世界最低目標價的摩根大通，給予該股「差於大市」評級，目標價看5.6元，認為更換行政總裁或可視為短期利好因素，但無法紓緩其流動性壓力，淨負債比率升至85%，相信在未來數年需經歷出售資產的痛苦去槓桿，而所訂目標價較每股資產淨值折讓83%。其他大行方面，匯豐及花旗均給予新世界「減持」或「沽售」評級。匯豐形容，新世界實現去槓桿及加快出售資產利於支持股價，現時靜待扭轉形勢。