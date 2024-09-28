新世界漲22% 大行仍唱淡 摩通看5.6元最淡 予差於大市評級

【明報專訊】新世界發展（0017）（下稱新世界）高層人事變動塵埃落定，並公布破紀錄巨額虧損後，昨日連同旗下新世界百貨（0825）（下稱新百貨）復牌，股價明顯「翻生」。新世界、新百貨兩股昨單日最多分別大升24.05%及61.29%，新世界股價更一度抽高至重返10元以上，尾市升幅略收窄，最終分別升21.61%及53.23%，收報9.96元及0.38元。雖然新世界股價做好，仍難改眾大行幾乎一致「唱淡」（見表），目標價亦遠低於新世界現價。
在眾大行中，對新世界看得最「牛」的是瑞銀，仍然給予該股目標價8.5元，看得最淡的非摩根大通莫屬，只給予目標價5.6元，並給予該股差於大市的評級，相較該行預估新世界明年度的每股資產淨值71.5元，更大幅折讓92.17%。
新世界過去一周及兩周，股價分別錄得29.18%及54.89%升幅，按兩周累計升幅計，在所有藍籌股中排名第二，僅落後於同期股價大升71.07%的龍湖（0960）。
至於新百貨，昨日為該股自2007年上市以來錄得最大升幅。新世界的成交額則創2021年7月29日錄得10.22億元成交以來高位，昨日達到9.33億元。至於同系的新創建（0659），昨日股價只升2.4%，收市報8.1元。
儘管投資者承着昨日市况向好，並趁新世界系兩股復牌而炒高，除瑞銀給予該股「中性」評級，其他大行均一致看淡。瑞銀指出，即使新世界管理層預告，在2025年度會錄得輕微正數的現金流，但該行仍然預期新世界需要出售250億元的資產，才能夠實現現金流平衡。這只比其原先預估要出售310億元資產為佳。
給予新世界最低目標價的摩根大通，給予該股「差於大市」評級，目標價看5.6元，認為更換行政總裁或可視為短期利好因素，但無法紓緩其流動性壓力，淨負債比率升至85%，相信在未來數年需經歷出售資產的痛苦去槓桿，而所訂目標價較每股資產淨值折讓83%。其他大行方面，匯豐及花旗均給予新世界「減持」或「沽售」評級。匯豐形容，新世界實現去槓桿及加快出售資產利於支持股價，現時靜待扭轉形勢。