證監為LET凱升小股東尋求股份回購令

尋求向盧衍溢頒撤資格令

證監會續指出，展開的法律程序亦包括尋求法庭對盧作出取消資格令。證監會調查後發現盧，蓄意漠視適用的《上市規則》及《公司收購及合併守則》，致使LET及凱升在今年初訂立協議，以處置它們於俄羅斯的資產，當中盧衍溢漠視指出該計劃不符合《上市規則》的法律意見，以及LET和凱升的其他董事不贊同的立場；盧亦致使LET及凱升公布處置資產的計劃會繼續進行，但沒有向兩家公司的股東披露不合規事宜。

證監會指出，盧同時亦漠視證監會及聯交所，就不合規事宜提出的監管關注事項，以及繼續推進兩家公司着手進行處置資產的計劃，導致兩家公司的股份被停牌。

證監會續指出，雖然處置資產的計劃已經終止，但盧沒有於除其他事項外，向LET及凱升以及兩公司的股東披露所有相關的重要資料。另外，盧亦沒有以合理的技巧、小心謹慎和勤勉盡責的態度履行他作為兩家公司董事的職責，同時亦沒確保兩家公司全面遵從《上市規則》及《收購守則》。