滴灌之星正式推 助微企融資

令滴灌通發展推進新階段

根據滴灌通的披露，自2021年12月起至去年底，其透過自有資金在內地200個城市投資1.3萬多家門店，涉及餐飲、零售、服務和文體四大消費行業微企，共投資44億元人民幣，已收回20多億元資金。其估計會在未來兩至三年收回餘額。新推出的「滴灌之星」則為數碼化權益交易所，首批約有39間內地、港澳及海外等數字化融資載體公司（特殊目的公司SPV）、25間上市投資基金及一個交易所指數基金掛牌。底層配套資產為滴灌通過去3年投資的過萬間微企門店。

李小加指出，雖然過往投資眾多微企，很多時可能只有兩至三個項目跑出賺取過千倍回報。隨着新的「滴灌之星」推出，進入他們發展歷程的第二階段。在該平台上，由於每個SPV及投資者均在屏幕上及自己報價單，可以了解到投入微企6個月後有多回報、回購權等資訊，因此料可以在較少銀碼，得以具透明度地去做到訂制融資。他期望這個新的發布平台，能夠促進更多參與者入來，他們據此作為促進耐心資本市場的橋樑，扮演重新連接金融的重要基建之一，讓市場慢慢發展起來。在等待微企發展中難免遇到問題障礙，但是透過新機制，他相信讓他們發現有人故意違約時，也令壞人難以進入市場。