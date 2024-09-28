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美核心PCE通脹低預期 按月升0.1% 大幅減息預期增

【明報專訊】美國經濟持續降溫，8月核心個人消費開支（PCE）物價指數按月升0.1%，低於市場預期。市場預計美聯儲局在未來幾個月會繼續降息，利率期貨交易員認為，11月份美聯儲降息0.5厘的可能性略高於降息0.25厘的可能性。顯示市場對11月減息幅度仍有分歧。美國商務部公布，美聯儲重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費開支（PCE）物價指數，在8月按年升2.7%，符合市場預期，較7月的2.6%稍為反彈。按月上升0.1%，市場預期及前值均為上升0.2%。

至於美國8月整體PCE物價指數按年上升2.2%，低過市場預期的上升2.3%，進一步趨近2%聯儲局目標，亦顯著低於7月的2.5%。按月計算，就上升0.1%，符合預期，前值為升0.2%。

整體PCE升2.2% 趨近聯儲目標

通脹維持溫和增長之際，美國人的收入及支出低於預期。美國8月個人支出按月增加0.2%，預期為增加0.3%；個人收入按月增加0.2%，預期為增加0.4%。數據公布後，市場對美聯儲未來大幅降息預期升溫。有「聯儲局線人」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos表示，PCE數據顯示，截至8月的12個月內，該指標上漲了2.2%，距離聯儲局2%的目標不遠。一年前和兩年前，該指標分別為3.4%和6.6%。

經濟數據公布後，美匯指數偏軟，曾跌0.3%，報100.2，刷新2023年7月以來最低水平。美10年期長債息繼續受制3.8厘關，報3.769厘。

美股周五開市靠穩，三大指數高開，道指升0.1%；納指升0.2%；標指升0.17%。據報英特爾（美：INTL）和美國政府力爭在年底前最終敲定85億美元的晶片融資；英特爾早段漲逾1%，特斯拉（美：TSLA）盤初升逾1%。中概股延續升勢，納斯達克中國金龍指數早段漲逾1%，小鵬汽車漲逾5%。

歐奢侈品巨頭5日漲逾15%

受惠於內地全方位救市，刺激內需，歐洲奢侈品股份大升，其中奢侈品巨頭LVMH（法：LVMH）、Hermes（法：HRMS）、瑞士名表Cartier母公司Richemont（瑞：CFR）過去5天股價皆大升逾15%。歐洲奢侈品股之前公布第二季業績受中國市場疲弱所拖累，股價不斷下挫。

（綜合報道）

[國際金融]