moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新交所IPO吹淡風 員工對振股市悲觀

【明報專訊】彭博社報道，新加坡政府銳意提振當地股票市場，但新加坡交易所內部中人和市場參與者不感樂觀。目前印尼已超越新加坡，成為東南亞最大股市。新交所今年以來只得一家新股上市，而且股市成交長期低迷和估值低，企業寧願選擇到美國、香港，甚至馬來西亞上市。新交所企業退市的數量亦遠多於新上市，令上市公司總數持續下跌。

失東南亞最大股市地位

新加坡政府8月宣布成立工作組，振興當地市值約8110億坡元（約6320億美元）的股票市場。新交所近年由於退市公司數量遠多於新上市公司，已失去了東南亞最大股市的地位。

不過，彭博社引述消息報道，新交所內部中人對提振股市措施不感樂觀。新交所負責引入首次公開招股（IPO）部門，員工們有一種失敗主義的情緒，認為工作組將新上市數量從上一個財政年度只有7家，增加到超過一倍，以及防止更多公司退市的目標不切實際，難以實現。上月新交所資本市場聯席主管Matthew Song上任僅一年便請辭，現時集團內部士氣低迷，更多員工考慮辭職。

知情人士續稱，新交所高層並考慮不再專注於現金股票業務，轉型至亞洲版「芝加哥商品交易所」（CME），集中衍生工具、期貨及期權等。另一個考慮選項更是將新交所私有化，減少公眾監督。

報道指出，今年新交所只有一家癌症治療公司新上市，集資2620萬坡元。很多希望上市的新加坡公司，由於新交所的交易流動性差和估值低，都寧願選擇在美國、香港，甚至鄰國馬來西亞的交易所上市。目前，印尼已成為東南亞最大的股市，而馬來西亞的新上市公司數量也在上升。

雖然新加坡海峽指數（STI）近期升至2007年以來近17年高，但過去10年，其回報僅為標普500指數同期的四分之一。新交所大約85%的成交，只集中在STI前30大成分股。投資者興趣減弱並導致一些資產管理公司結束新加坡股票基金，或將其與其他區域基金合併。很多對沖基金和市場莊家亦已退出，導致缺乏有效的價格發現。

有「新興市場之父」稱號Mobius Capital聯合創辦人麥樸思表示，公司並沒有投資新加坡股票，又指新加坡雖是一個重要的金融中心，但股市由銀行、房地產投資信托基金（REITs）和電訊公司主導，這些行業對他並不吸引。

（綜合報道）

[國際金融]