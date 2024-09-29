道指再創新高 美股三大指數連升3周

【明報專訊】美國上周五公布8月核心個人消費開支（PCE）按年升0.1%，加強市場對聯儲局進一步減息的預期，較反映傳統經濟的道指早段曾升至42,617點的歷史新高，收市報42,313點，上升0.33%；反映中小型股的羅素2000指數收報2224點，升0.67%跑贏大市。大型科技股回落，拖累標指上周五跌0.13%，報5738點；納指跌0.39%，報18,119點。美股三大指數連續3周上升，納指全周升0.95%，標指升0.62%，道指升0.59%。
彭博引述消息指出，中國內地監管機構近月加強要求企業使用華為等國內人工智能半導體產品，以「窗口指導」方式要求減少使用Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的H20晶片。消息拖累Nvidia上周五跌2.13%，收報121.4美元，費城半導體指數亦在周四急升後回吐1.76%。
上周內地公布一連串振興經濟措施，加上市場預期美國經濟可望軟着陸，上周標指原材料行業指數上升2.89%，減息預期亦帶動公用行業指數續升2.48%，相對科技行業指數升0.88%。Federated Hermes投資組合經理Damian McIntyre表示，投資者樂見強勁的經濟表現，通脹數據印證聯儲局對通脹正在下跌、消費強勁、就業市場有韌性的看法。
聖路易斯聯儲銀行行長Alberto Musalem表示，在9月降息半厘發出「強烈而明確的信息」後，聯儲局應「漸進地（gradually）」減息，不過若經濟和就業市場疲弱程度多於預期，加快減息步伐會是合適做法。
恒指上周五以創紀錄成交衝上20,632點後，夜期曾進一步升至21,067點，惟未能守穩兩萬一，收報20,910點，跌10點或0.05%，高水278點。ADR港股比例指數收報20,098點，升0.86%。中概股繼續做好，納斯達克金龍中國指數升4%，收報7236點創1年新高（見圖），阿里巴巴ADR（美：BABA）折合港元收報104.28元，較港股（9988）收市高1.73%。