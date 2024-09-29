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中東局勢緊張 紐油布油單日升近1%

【明報專訊】以色列上周五空襲黎巴嫩真主黨總部，中東地緣政治緊張升溫，帶動油價上升，紐約油期每桶上周五收報68.18美元，上升0.75%，布蘭特期油上升0.53%，收報71.98美元。不過周初市傳沙特阿拉伯為搶佔市佔率，擬放棄每桶油價100美元目標，油組將在12月增產，加上利比亞中央銀行危機結束，產量有望回復，預期供應上升，帶動紐約期油和布蘭特期油，全周仍跌5.2%和3.37%。

中國內地上周減息降準，並推出一系列房地產、股市支持措施以振興經濟，雖然或會帶動原油需求，不過CIBC私人財富管理高級能源交易員Rebecca Babin指出，措施帶來的潛在需求增長，或要更長時間才能顯現，上周市場焦點關注原油供給增加的影響。

內地刺激經濟 期銅上周升逾5%

不過，銅價則受中國內地經濟刺激和美國減息預期提振，倫敦3個月期銅上周上升5.3%，創5月以來最大單周升幅，周四曾自6月以來再次重返每噸1萬美元，上周五收報9982美元，下跌0.97%。

內地券商金瑞期貨發表報告認為，在最近政策預期下，宏觀經濟繼續保持積極趨勢，銅去庫存活動會在10月內地長假期前增加，預期銅價或將繼續上升。

金價全周升1.4% 連升3周

此外，地緣政治緊張和減息預期繼續利好金價，黃金上周四曾升至每盎司2674美元，再創歷史新高，雖然上周五回跌0.46%，報2659.83美元，不過全周升1.39%，連升第三周。