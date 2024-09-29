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蘋果據報退出OpenAI融資磋商

【明報專訊】OpenAI最多65億美元的融資計劃有望在本周完成，估值可望升至1500億美元，成為全球最大私人科技公司之一。不過《華爾街日報》引述消息指出，蘋果（美：AAPL）融資將近完結前退出磋商，其他科技巨頭包括微軟（美：MSFT）及Nvidia（英偉達）（美：NVDA）仍繼續商討，微軟或追加投資10億美元，對OpenAI總投資額升至130億美元。

微軟或追加投資10億美元

新一輪融資由Thrive Capital領投，其他潛在投資者包括投資公司TGM及具中東背景的MGX。OpenAI將從非牟利公司轉變為牟利公司，如果兩年內未能完成變更，本次參與融資的投資者將有權要求退款。是次融資討論尚未完成，投資參與者和金額仍可能有變。OpenAI財務總監Sarah Friar向投資者表示，融資已獲超額認購，對於近期OpenAI有多名高層離職，公司將舉行電話會議，向投資者介紹研發和產品團隊主要負責人。

擬提高ChatGPT月費增收入

另外，《紐約時報》引述財務文件指出，OpenAI於8月營業額達3億美元，比去年初升17倍，預計今年營業額約37億美元，明年營業額料升約2.1倍至116億美元，而至2029年營業額更料達1000億美元。不過受服務營運、薪酬等成本上升影響，OpenAI料今年虧損50億美元，當中尚未計及以股份為基礎的薪酬開支。隨着用戶人數增長提高開支，明年仍有需要集資。

為增加收入，OpenAI打算把ChatGPT月費由20美元提高至年底的22美元，並未來5年內提高至44美元。現時OpenAI約有1000萬個ChatGPT付費用戶，截至6月底，OpenAI每月約有3.5億個用戶。