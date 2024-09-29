薛偉傑：3分鐘列印手機殼 60元有交易

最近，本地個別商場出現了一種讓消費者DIY自助列印手機殼的機器，而且每個手機殼的收費只是60元。其使用流程大約如下：

首先，消費者在機器屏幕上選擇智能手機型號。第二，在自己的智能手機上開啟微信或其他程式，來掃描屏幕上的QR Code，進入印製手機殼的網頁。

第三，從手機的相簿中選出想列印的相片或圖片。第四，選擇支付方式，暫時只支援微信支付、支付寶和鈔票。付款之後大約3至4分鐘，完成印製相片或圖片的手機殼就會在機器下方的取貨口跌出來。

性價比遠勝同行 支援機型較少

若單看收費，這個DIY服務的收費只是同行的幾成，其性價比確實是遠勝同行。不過，這種DIY自助列印機器的最大缺點是其存放手機殼的空間始終有限，所以它提供的手機殼款式、材質，以及支援的手機型號，都比較有限。

以手機型號來說，只支援較主流和較暢銷的型號，較舊或者銷量較少的都未必會支援。例如，記者發現，小米方面只支援小米14和小米14 Ultra，華為更只支援P70。當然，理論上，若能設計到將兩至三部機器連線運作，這個缺點是可以有所改善的。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]