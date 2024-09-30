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稱港金融中心無褪色 存款資管總值齊升

標籤：經濟

【明報專訊】剛在上周四公布的《全球金融中心指數》報告，香港排名重返第三，2022年來首次高於新加坡，金管局總裁余偉文認為，疫後香港重新開關較其他地區遲，令受訪者對港印象變為負面而拉低排名，但從實際數字，過去5年本港存款和資產管理總值都見增長，「即使過去幾年咁困難，香港都無褪色過，我哋仍然係第三位」。

2022金融峰會成港最好宣傳

2022年11月金管局舉辦國際金融領袖投資峰會，向外界宣告「Hong Kong is back（香港回來了）」。余偉文表示峰會2022年初籌備時，香港步入疫情高峰而收緊防疫，要讓外企高層不能有太多限制同時做好防疫實相當困難。余續指當年能在不確定環境下邀得60多名外企一把手出席，「他們是對香港有感情、有信心，視為伙伴、朋友，香港什麼環境都會來」。他認為，峰會可視為金融業界的拐點，外企高層親身看到香港情况，成為香港最好的宣傳，及後有更多總裁級高層來港並陸續有大型會議舉辦。

余偉文憶述當年在M+博物館舉行歡迎晚宴，經歷兩年多來抗疫以來，首次看到國際企業與港企高層不用戴口罩有如復常了的暢談，場面相當震撼，當晚青少年管弦樂團在場演奏《獅子山下》時，他看到有數名與會者眼有淚光，是他任內印象最深刻的事件之一。

稱金融科技綠色金融港須做得多

金融科技和綠色金融是金管局另外兩個發展重點，余偉文指兩者是環球趨勢，香港一定要走得前，做得多，國際論壇都會邀請香港分享經驗，「因為你在大趨勢有領導性，外界就會尊重、認同國際金融中心地位」。