蔚來中國獲股東增資133億人幣

蔚來投入百億 3戰略投資者斥33億

交易完成後，蔚來於蔚來中國的持股比例將從92.1%攤薄至88.3%，而3名戰略投資者及其他現有股東將共同持有蔚來中國11.7%的股權。3名戰略投資者包括合肥建恒新能源汽車投資基金、安徽省高新技術產業投資及國投招商投資管理。

公告指出，蔚來亦有權於2025年12月31日之前，按照投資交易的相同價格及條件，額外投資200億元認購蔚來中國的額外股份。戰略投資者及蔚來將各自分兩期向蔚來中國注入現金，戰略投資金額及蔚來投資金額的70%將於2024年11月底之前完成注入，其餘30%將於2024年12月底之前注入。投資交易須待監管及內部批准，以及達成慣常完成條件。

蔚來表示，隨着資產負債表的增強，蔚來將戰略性地保持其在技術、產品、服務和用戶社區方面長期優勢，推動其多品牌戰略並進入更廣闊的市場，引領公司進入下一階段的可持續增長。

蔚來在其微博稱，近期經營持續向好，蔚來品牌月交付量連續4個月逾2萬架，持續引領高端純電市場；首款車型家庭智能電動中型SUV樂道L60上市後定單超過預期，已於9月28日開啟全國交付。