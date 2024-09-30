瑞銀Mark Haefele：美股下月料波動 宜對冲下跌風險

事實上，匯豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱在《Money Monday》第456期（7月8日出版）封面故事專訪中指出，期望美國經濟能夠實現「軟着陸」，這對中國經濟最有利，原因是美國經濟維持增長有利中國出口，而美國通脹若繼續回落令聯儲局可以減息，這對美國、中國及全球股市均屬正面。

過去12周有10周港股美股同步升跌

可以留意的是，《Money Monday》翻查彭博數據，自上述報道見報以來，過去12個星期有10個星期港股與美股均同步升跌，即「美股升、港股也升」或「美股跌、港股也跌」（見表），可見匯豐投資管理沈昱測市準確，故《Money Monday》認為，港股後市能否延續升浪，投資者既要緊盯國策，亦要留意美股走勢。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele上周在媒體網上投資研討會上則分析，11月5日便是美國總統大選，傳統上在大選前一個月美股均會比較波動，下月可能亦是這樣，加上美股今年以來已錄得可觀升幅，故他現時建議持有大量美股的客戶可考慮對冲短期下跌風險。

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