七牛雲毛利率穩定 阿里做股東

撰文 旻晞

七牛雲來港上市之路上周突然加速，9月22日重新遞表，兩日後即上周二（24日）即通過上市聆訊，可短期開展招股。說他突然加速，事關七牛雲早於2023年6月便首次向港交所遞表，其後失效，到今年3月再次遞表再失效，直至上周日再遞表終成功闖關。其海外上市之路，其實更可數至2021年，當時公司申請在美國納斯達克上市，惟至2022年9月自願撤回美國上市申請。而今年6月17日，公司獲中國證監會境外發行上市備案通知書，擬發行不超過約2.35億股境外上市普通股並在香港聯交所上市，為上周通過港交所上市聆訊奠定基礎。

七牛雲，正如上述是從事音視頻雲服務供應，而按去年收入計，是內地第三大音視頻PaaS（平台即服務）服務商，市場份額5.8%；又按去年APaaS（應用平台即服務）收入計，是內地第二大音視頻APaaS服務商，市佔率14.1%。作為雲服務的其中一種形式，PaaS即以互聯網雲端基礎提供運算平台及解決方案服務已相當為人熟悉；至於APaaS，是基於PaaS的一種解決方案，支援應用程式於雲端的開發、部署及運行，用戶可獲得開發中的基礎工具，諸如數據、權限管理、用戶介面。兩者最根本分別是PaaS包含所有平台服務，需要專業技術人員完成應用程序的開發及數據的提供，再部署於平台上供用戶使用；而APaaS可說是PaaS的一種子形式，服務提供者把開發軟件所需的權限、界面、數據、交互及流程等元素及工具，組成一套簡單配置頁面，令到非技術人員亦可以於便捷平台上創建一套適合用戶本身需求的應用程序。而七牛雲的音視頻PaaS及APaaS服務顧名思義便是針對視頻與音頻製作、儲存、處理、分發、分析、審核等需求而訂製。

市場增長快 集團首季收入升26%

雖知道當今互聯網世代，影像、短視頻、直播片內容當道，根據艾瑞諮詢報告，中國音視頻雲服務市場（PaaS：包括APaaS、MPaaS，即移動開發平台）規模於2023年至28年複合增長率高達48.6％，增速驚人，相較同期整體音頻雲服務市場的21.3%，屬子行業中增長最快。推動力就是短視頻的需求，基建方面，5G、雲服務、AI則成為背後的支持力量。

存客戶集中風險 五大客佔收入39%

七牛雲主要產品有MPaaS及APaaS。在行業高速增長的背景下，七牛雲去年收入錄增幅，至於2022年收入的下跌，源於其MPaaS收入按年下跌36%，因為Kodo（存儲內容的對象存儲平台）、QCDN（加速內容分發的專有內容分發網絡）、互動直播和Dora（為實時串流音視頻內容的互動直播產品提供資料處理及分析功能的智媒數據分析平台）的收益下降，特別是Kodo的收益因新冠疫情下導致若干半導體晶片供應短缺，令七牛雲決定縮減其一體機服務器業務，而今年首季集團收入繼續保持26.2%的增速。

值得留意的是七牛雲往績，其間毛利率相當穩定，毛利率穩定至少反映其服務定價暫時未見因市場競爭激烈而有下調壓力。事實上，其MPaaS付費客戶由2021年的6.88萬戶增至去年底的9.25萬戶；APaaS付費客戶保持增長，由2021年底的1319名增至去年底的2597名。不過七牛雲亦有客戶集中度風險，去年五大客戶佔其總收入34.3%；今年首季佔比進一步攀升至38.5%；同期最大客戶佔比分別為11.8%及16.1%；何况市場競爭有愈演愈烈情况，如國內五大音視頻PaaS服務提供商，總市場份額由2019年的46.5%降至去年的39.4%，反映首五大的領先地位削弱，未來七牛雲的議價能力會否被以上兩項因素影響而削弱值得留意。

3年累蝕7.5億 現金流持續流出

不過更為重要是其盈利能力，往績期間七牛雲從未錄盈利，過去3年累虧7.5億元（人民幣，下同），集團稱主要是往績期間重點在業務擴張先於短期盈利。要急速擴張，銷售開支及研發開支自然成為蠶食盈利的來源；而過去3年，七牛雲經營活動現金流亦是持續流出，故集團財政狀况亦相對緊張，負債淨額持續增加，截至今年3月底負債淨額有31.64億元，較去年底便高出近半成，而同期手頭現金僅2.36億元。

七牛雲曾多次融資，最近一次F-1系列優先股於2020年6月完成，其時估值已達6.8億美元，相當於53.2億港元。七牛雲主要股東包括創辦人許式偉，以及阿里巴巴，兩者分別持股17.96%及17.69%；此外，雲鋒基金亦持有12.44%股份作為集團第三大股東。

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