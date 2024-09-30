非凡領越：有信心Clarks明年恢復盈利

上半年Clarks業務佔非凡領越整體收益達85.9%，張智稱，目前Clarks每年銷售額穩定約達100億元（上半年為43.78億元），預計今年收入亦保持於此水平，中長期目標是重回高峰200億元水平。他續稱會持續重塑品牌，像公司旗下佔整體生意5%至8%的高端品牌「Clarks Originals」已在尖沙嘴栢麗大道開設全新自營旗艦店，斥資約百萬元，主要是想推廣品牌，原本預計要蝕錢，不過開店以來人流及銷售都比預計中好，冀能盡快回本。

料未來Clarks港開10間自營店

張智指未來Clarks的增長重點會是亞洲、美國等，會收窄SKU（存貨單位），並推出由全新團隊設計、能符合潮流的新產品，如重推三瓣鞋、迎合亞洲較輕便潮流的運動鞋等。

他稱，以往Clarks通過代理或經銷商在香港銷售，但品牌形象不如理想，需要調整，現時主要通過於精選合適位置開設自營店，料未來Clarks品牌在港開設10間自營店，除栢麗大道店，今年尚會開設啟德SOGO、德福店（9月27日開業）及東涌店等。張智指出，雖然大環境較差，但今次開店正是支持香港經濟，未來旗下堡獅龍（bossini）品牌亦會在栢麗大道開設「bossini.X」，笑言會推介其他品牌好友一齊在栢麗大道開店，齊齊支持香港零售。

他指栢麗大道店舖租金合理，認為現時市場疲弱，業主要轉變心態，加上現時消費模式轉變，而「Clarks Originals」有班忠實客戶，故選址不需要「好旺」，新店亦不需要「好逼、好趕」及計較「走幾轉」的銷售，反而有個地方讓客人「放鬆、CHILL（隨興）啲」，故選址在栢麗大道開店。

港bossini店陸續轉型至「bossini.X」

談及堡獅龍（0592）的轉型，張智指未來餘下的香港bossini分店亦會陸續關店並轉型至「bossini.X」，同樣會收窄SKU，並主力提供多專業功能、舒服輕便的服飾。栢麗大道「bossini.X」估則會以單車元素為主。

至於今年中集團與Lionrock Capital成立合營企業，在大中華區經營瑞典高端專業品牌「Haglöfs」的銷售及營銷。張智指出，「Haglöfs」的品牌特性與同行「Arc'teryx（始祖鳥）相近」，故認為未來內地市場是公司增長點，潛力大。「Haglöfs」目前全球銷售約10億元，但由於產品周期長達18個月，首批產品可能要2025年春夏才能推出，目前會先做好計劃，並尋找專業分銷商等伙伴。