moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

非凡領越：有信心Clarks明年恢復盈利

標籤：經濟

【明報專訊】非凡領越（0933）今年上半年度為核心業務「Clarks」重組，首席財務官張智表示由於環球零售前景欠佳，故趁機為Clarks重組及「修煉內功」，而撇除了重組帶來的撥備，Clarks在內地及亞洲均有增長，且現金流穩定，加上以往的撥備「撥得足」，故有信心2025年Clarks能重新「profitable（盈利）」，有盈利時相信董事會樂意與股民分享，「藏富於股民」。

上半年Clarks業務佔非凡領越整體收益達85.9%，張智稱，目前Clarks每年銷售額穩定約達100億元（上半年為43.78億元），預計今年收入亦保持於此水平，中長期目標是重回高峰200億元水平。他續稱會持續重塑品牌，像公司旗下佔整體生意5%至8%的高端品牌「Clarks Originals」已在尖沙嘴栢麗大道開設全新自營旗艦店，斥資約百萬元，主要是想推廣品牌，原本預計要蝕錢，不過開店以來人流及銷售都比預計中好，冀能盡快回本。

料未來Clarks港開10間自營店

張智指未來Clarks的增長重點會是亞洲、美國等，會收窄SKU（存貨單位），並推出由全新團隊設計、能符合潮流的新產品，如重推三瓣鞋、迎合亞洲較輕便潮流的運動鞋等。

他稱，以往Clarks通過代理或經銷商在香港銷售，但品牌形象不如理想，需要調整，現時主要通過於精選合適位置開設自營店，料未來Clarks品牌在港開設10間自營店，除栢麗大道店，今年尚會開設啟德SOGO、德福店（9月27日開業）及東涌店等。張智指出，雖然大環境較差，但今次開店正是支持香港經濟，未來旗下堡獅龍（bossini）品牌亦會在栢麗大道開設「bossini.X」，笑言會推介其他品牌好友一齊在栢麗大道開店，齊齊支持香港零售。

他指栢麗大道店舖租金合理，認為現時市場疲弱，業主要轉變心態，加上現時消費模式轉變，而「Clarks Originals」有班忠實客戶，故選址不需要「好旺」，新店亦不需要「好逼、好趕」及計較「走幾轉」的銷售，反而有個地方讓客人「放鬆、CHILL（隨興）啲」，故選址在栢麗大道開店。

港bossini店陸續轉型至「bossini.X」

談及堡獅龍（0592）的轉型，張智指未來餘下的香港bossini分店亦會陸續關店並轉型至「bossini.X」，同樣會收窄SKU，並主力提供多專業功能、舒服輕便的服飾。栢麗大道「bossini.X」估則會以單車元素為主。

至於今年中集團與Lionrock Capital成立合營企業，在大中華區經營瑞典高端專業品牌「Haglöfs」的銷售及營銷。張智指出，「Haglöfs」的品牌特性與同行「Arc'teryx（始祖鳥）相近」，故認為未來內地市場是公司增長點，潛力大。「Haglöfs」目前全球銷售約10億元，但由於產品周期長達18個月，首批產品可能要2025年春夏才能推出，目前會先做好計劃，並尋找專業分銷商等伙伴。