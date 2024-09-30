花旗：國際個人銀行增長快 客戶升逾三成 內地客佔多

新增Citigold及CPC客增逾倍

吳佳駿稱，年初至8月，IPB新增Citigold及CPC客戶數量按年增長超過一倍，整體IPB客戶群體按年增長超過三成。其中內地客戶為IPB業務主力，現有客戶中大概七成為內地客，當中30%來自大灣區，一半來自「北上廣深」。此外，今年內地亦是IPB客戶增長最多的地區，年初至今超過八成IPB新客來自內地，或主要由於通關及息口優勢吸引。

投資偏好方面，吳指出，IPB客戶全球資產投資需求旺盛，逾六成股票投資資金流向美股市場。內地IPB客戶通常配置兩成資產於保險，並各配置四成資產於存款及投資理財。其中結構性產品及債券較受青睞，年內交易額分別按年增長超過180%及50%，存款規模錄得按年近雙位數增長。

為順應數碼化趨勢及便利客戶，花旗亦開發新電子工具及手機銀行簡化投資流程。吳佳駿介紹，今年上半年IPB客戶數碼化滲透率較疫情前大增8倍，年內通過數碼渠道投資交易量按年增加兩倍，基金和債券增速尤為突出。此外，股票交易在數碼投資中愈來愈受歡迎，月均交易宗數按年增長超過三成。

冀理財通優化 增個人額度至800萬

今年前8個月，花旗新增跨境理財通客戶數為過去兩年總和五倍，流入的新資金為去年的40倍。吳佳駿稱，若跨境理財通可進一步優化至3.0，冀繼續提高個人投資者額度至800萬元人民幣，並將更多城市納入跨境理財通框架。

花旗集團北亞及澳洲地區財富主管江碧彤稱，花旗銀行今年1至8月整體業務表現優於預期，期內整體收入較上年增長約20%，投資及保險業務均錄雙位數增長。今年第二季的業務、淨新投資資產及獲客量更是繼2019年第一季以來增長最高的季度。