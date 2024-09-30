moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

初創新技術製玻璃碳 免被外國卡脖子

【明報專訊】「玻璃碳」是一種擁有極佳物理化學性質的人造材料，在高科技行業應用愈趨廣泛。可是，以傳統的技術燒製「玻璃碳」的良率很低，且掌握在少數外國手中，變相令其價格居高不下。有本地初創企業就研究出以新技術製造「玻璃碳」，既可以大幅提升良率，從而降低成本，還可以解決被外國「卡脖子」的問題。

明報記者 薛偉傑

攝影 蘇智鑫

碳索科技有限公司創辦人、理工大學機械及工程學系博士生楊熠表示，所謂「玻璃碳」（Glass-like Carbon或Glassy Carbon，又稱Vitreous Carbon），其實是一種由碳原子構成的非晶態、非石墨化的碳材料，當中並沒有玻璃成分，在1950年代中期才由英國材料科學家Bernard Redfern在實驗室首次製造出來。

「玻璃碳」的分子結構和石墨截然不同（雖然兩者都是由碳原子組成），其物理化學性質結合了玻璃和陶瓷的屬性，包括：硬度高（莫氏硬度7，一般石墨只是1至2）、抗高壓、耐磨損、耐高溫（尤其在沒有氧氣的環境中）、阻燃、抗腐蝕、高化學惰性、一定的導電性、低摩擦，以及熱脹系數小、氣密性好、不會被氣體或液體滲透等。

「玻璃碳」可以用來製成模具，冶煉貴金屬的高溫坩堝、航空航天和汽車行業的結構部件，以及作為電極材料，應用於大型醫學儀器、電化學、半導體行業等。

適合冶金航天電化學等用途

4年前，楊熠報讀理工大學機械及工程學系的博士課程時，教授給他幾個研究項目作選擇。由於他喜歡做實驗，不喜歡太過理論化的研究項目，所以選擇了以「玻璃碳」作為研究課題。他指出，傳統商業化生產的「玻璃碳」，都是採用粉末冶金工藝那種燒製方式。但以這種方式製造「玻璃碳」的缺點是，良率很低，間接引致耗能大，生產成本高昂。此外，亦難以製成較厚或較大尺寸（若厚度超過6毫米，便很容易裂開）。再加上生產技術主要掌握在美國、歐盟和日本企業手中，市場競爭不足，售價高企不下。例如，一個在歐洲生產、容量只是10毫升的「玻璃碳」燒杯，售價就要338歐元（約2930港元）。由美國廠家生產、容量95毫升的「玻璃碳」蒸發器皿，售價更要649.9美元（約5069港元）；直徑7毫米和長度50毫米的「玻璃碳棒」，亦賣到362美元（約2824港元）。

據他了解，內地現時生產的主要只是「玻璃碳」粉末，內地使用的「玻璃碳」產品，很多都需要由美國、歐盟和日本入口。「玻璃碳」產品和相關生產技術，屬於被外國「卡脖子」的東西。

楊熠用了幾年時間，研究出一套成本低得多的生產方法。簡單來說，就是透過熱解塊狀的前驅體（固化了的酚醛樹脂），來直接產生同一形狀的「玻璃碳」產品。

大幅提高良率 可望降成本

首先，是將液態的酚醛樹脂，倒入以數控切割機（CNC）製造的普通金屬模具中。然後，再將那個金屬模具放入電熱鼓風乾燥箱內，在適當溫度下，一段時間後，酚醛樹脂就會固化。

將固化後的那件酚醛樹脂脫離模具，再放入一個管式爐內加熱。那件酚醛樹脂就會發生熱解反應，自行分解出二氧化碳、一氧化碳、甲烷等多種氣體和水分，最後剩下那件體積縮小了的固體，就是「玻璃碳」製成品。

由於這樣熱解產生的「玻璃碳」製成品的長闊高，都是熱解之前的酚醛樹脂的80%，所以在設計酚醛樹脂的金屬模具時，就要先將尺寸相應放大。此外，為了避免在酚醛樹脂的熱解過程中出現其他化學反應，還需要將一些惰性氣體輸入管式爐內，來代替空氣。

日內瓦國際發明展獲銅獎

楊熠指出，以熱解技術製造「玻璃碳」的優點是，其良率比粉末燒製方式高出多倍，而且相關設備也便宜得多。兩個因素合計，可望令「玻璃碳」的生產成本下降一大截。此外，他早前還利用熱解技術試製出厚度達13.52毫米的「玻璃碳」產品，比市場上現有的一般「玻璃碳」產品厚得多。

早在2021年4月份的「日內瓦國際發明展」中，楊熠已獲得一個銅獎。之後，在香港大學生創新及創業大賽2023中，再獲得一個二等獎。在今年7月底於美國加州舉行的「矽谷國際發明創新節」（SVIIF）中，他更獲得一個金獎。

現時，該公司仍在微調生產過程中的某些參數，以盡量優化成本效益，但整體來說，這套技術方案已差不多接近穩定。

[新經濟新天地]