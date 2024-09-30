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內地救市 分散投資勝盲目全力進場

【明報專訊】讀者來信：

最近美國聯儲局減息0.5厘，同時中國人民銀行推出一系列「組合拳」式政策救市，想請教我自從前年賣出股票後全部錢放在定期，現在是否應該積極進場投資？有什麼適合現時市况的投資策略？

筆者回覆：

今次美國聯儲局宣布減息0.5厘，確實大大超出市場的預期。隨着香港金管局亦隨後調整利率，市場資金壓力得到紓緩。除了美國的減息行動，中國人民銀行最近推出了一系列政策，包括降低存款準備金率、向市場注入更多流動性，以及針對中小企業的信貸支持，這些政策可以有效緩解市場資金壓力，並為企業提供更好的融資環境。由於香港與內地市場關聯密切，這些措施有機會帶來資金，以及為市場提供樂觀情緒。然而，面對刺激政策，投資者是否應該全力進場，仍需謹慎考量。

股債4：6配置比例較穩健

雖然港股成交量突破4000億元，但目前的市場波動性較高，全球經濟增長放緩及地緣政治風險依然是主導因素，未來走勢仍然難以預測，因此建議投資者在現階段不要過於進取，全力進場投資未必是最理想的策略。在現時的市場環境下，分散投資顯得尤為重要。郭先生可採取不同的股債比來平衡風險，例如4：6的資產配置比例，即40%投資於股票，60%配置於債券，這是一種相對穩健的投資策略。

股票提供資本增值的機會，尤其是在市場回暖的時候可以把握增長空間；而債券則可提供穩定的現金流，並減少整體投資組合的波動性。這種配置能有效降低投資風險，特別是在市場波動較大的情况下，債券部分能夠起到減低組合波動的作用。股債平衡的配置能夠幫助投資者穿越不同的市場周期。即使短期內市場出現波動，這種投資組合亦能提供穩定的回報，從而避免市場單邊走勢帶來的風險。分散配置的最大好處是能夠有效降低單一資產的風險。例如，當股票市場表現欠佳時，債券市場的穩定回報能夠提供一定保護，反之亦然。因此，股債配置方法能夠確保投資者在市場波動中保持穩定的增長。

全球經濟復蘇速度未明確

總結來看，儘管全球減息和中國的政策支持為市場帶來短期的反彈，但不確定因素仍然很多，全球經濟復蘇的速度和方向尚未明確。投資者應避免盲目全力進場，應以穩健投資為主，並保持分散配置，減少單一市場風險。透過分配股債的配置比例，既能抓住市場回暖的機會，亦能在波動市况中保持穩定回報。

如郭先生對投資策略有更多考量，建議與專業理財顧問討論，為你量身訂制合適的投資方案，實現穩定增長的目標。

陳智鑾 信達興業董事 物業理財專家

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