moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

《幫你格價》：銀債4厘息 有券商推12免優惠

【明報專訊】第9批銀色債券將於今日（30日）開始接受長者認購，新一批銀債保證息率雖降至4厘，但息率仍高於不少港元定存，加上減息周期已展開，可鎖定未來3年息率的銀債，對追求穩健收益的長者有一定吸引力。過去銀債推出均可吸引長者開設投資戶口，各銀行及證券行為吸新客，相繼推出認購銀債7免，甚至12免優惠。長者選擇時勿只着眼於豁免項目的多寡，應選擇符合自身理財需要及習慣的銀行或證券行。

明報記者 劉敬華

銀債特點為每半年派息一次，利息與通脹掛鈎，並設保證息率，實際派息以兩者的較高者為準，新一批銀債保證息率為4厘，即若通脹低於4%，銀債持有人仍可獲4厘年利率。

儘管第9批銀債的保證息率遜於第8批銀債提供的5厘，惟目前即使銀行為吸引新資金推出12個月港元定存優惠，優惠年利率亦鮮有4厘，且部分可提供逾3厘的12個月港元定存優惠，入場門檻往往不低，部分需以數十萬元敘做定存，有的則需升級至較高級理財戶口，更有的要求客戶投資於多項理財產品。新一批銀債最低入場費僅1萬元，且未來3年可保證提供每年4厘的回報，實屬吸引的低風險收息之選。

銀債雖不設二手市場，成功申購的長者也不可將銀債轉予他人，但若長者有資金需求，也可向配售銀行或指定證券行提交提前贖回要求，金額相等於銀債本金金額，連同至（但不包括）提前贖回結算日止，期內應計但未付之利息。意味長者投資銀債並不需要憂慮債價下跌，可安心持有收息至到期，即使出現難以預計的緊急資金需求，也可選擇提早贖回債券。上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希表示，銀債保證息率為4厘，持有人可選擇隨時提前贖回，靈活性大，加上減息預期下，回報仍然相對吸引。恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東亦表示，銀色債券是一項較穩定和低風險的投資選項，現時投資市况仍較為波動，新一批銀債提供4厘保證息率，對追求穩定收益的長者具有一定吸引力。

長者揀銀行或券商 宜符自身需要

既然投資銀債主要目的為收取4厘年息，選擇銀行或證券行時，並不一定愈多「免」愈好，只需確保在收息過程中收費全免已足夠。認購前，應先了解清楚個別銀行或證券行的債券收費模式，不同金融機構或有不同，如部分金融機構需收取存入費，部分機構會則會收取平台費等。

一般而言，要留意豁免項目有否包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費及提早贖回費，若該機構沒有特別表明豁免的項目如存入費、平台費及經紀費等，應問清楚該機構是否會收取相關收費，以及是否有其他潛在收費，如不動戶費等。至於轉倉費或轉出費，由於銀債年期僅3年，一般情况下長者未必會轉倉至其他金融機構，意味此優惠未必可用到。

銀債採取「循環派牌」方式分派，並非認購得多分派愈多，即使回報吸引，亦毋須以上限100萬元大額認購。按去年經驗，銀債認購反應熱烈，申請錄超額認購，最終發行額提高至上限目標金額，每人亦只能分派最多23手。綜合市場人士意見，若希望獲派較多手數，可以去年的最高分派手數作指標，考慮申請15至20手，資金較充裕者，或可考慮申請20至25手。

目前部分證券行可提供10免或以上，不僅以當中的免入錢、免利息及免按金招徠，甚至為認購銀債同時開戶的新客戶贈送超市禮券。對於免入錢、免利息及免按金優惠，要留意或設限制，以致富為例，其豁免孖展認購利息及孖展手續費優惠只限於1至10手9按孖展認購。

至於開戶送禮券，以富途為例，新客戶開戶可享高達1600元的迎新獎賞，當中包括價值400元的超市禮券選擇。對於有意投資銀債收息的長者，可能已有其他股票投資，或有常用的證券行或銀行證券戶口，且未必習慣網上交易，此情况下再多優惠，亦未必合用。更重要的是量力而為，即使證券行可免入錢認購，亦不宜認購超過自己可應付的金額，以防最終派發手數高於預期。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]