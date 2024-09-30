David Bianco、George Catrambone：美減息利銀行醫療軟件股

我們認同聯儲局主席鮑威爾所言，經濟衰退與通脹加速的風險「大致平衡」。然而，通脹再度加速對經濟和聯儲局的衝擊，或較輕微衰退更為嚴重。因此，相比小幅減息25個基點，甚至押後至11月才大幅減息，聯儲局此次大減50個基點的風險較高。

另一方面，目前經濟較能承受潛在的加稅措施。若不加稅降赤字，10年期美債孳息率或會上升，對股市和樓市不利。

另外，聯儲局大幅減息旨在防範尚未完全浮現甚或根本不存在的經濟下行風險，但亦相當於承認局方在7月未有減息實屬失誤。此舉同時令聯儲局未來的溝通變得棘手，因為他們未能在靜默期間數據實際向好的情况下，更好地釋放減息50個基點的信號。這情况有別於2022年，當時通脹意外升溫，聯儲局幾乎別無選擇。

今次減息屬於主動決策，反映聯儲局高度關注就業率，即使失業率達到其預測的4.4%，仍遠低於長期平均水平。聯儲局此次立場甚至比市場更鴿派，或會刺激市場繼續要求大幅減息，惟局方先前一直宣稱數據正在「正常化」。

美孳息曲線料進一步趨陡

雖然通脹短期內可能不會再度加速，但過早採取寬鬆政策可能會帶來長遠隱憂。聯儲局此次決議僅有一票反對，市場反應亦正面，但雙方都應保持審慎：若聯儲局繼續激進減息，最終可能面臨經濟硬着陸的風險。

我們認為孳息曲線可能進一步趨陡。然而，聯儲局難以實現甚至超越市場已經計價的減息幅度。目前難以判斷是牛市還是熊市趨陡，這將取決於經濟最終會「軟着陸」還是「硬着陸」，以及大幅減息50個基點，是否暗示聯儲局已準備接受長期結構性通脹。

David Bianco DWS美洲投資總監

George Catrambone DWS美洲固定收益主管

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